Theresa May a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárokat nyugtatja

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök (b) fogadja Arlene Fostert, az északír protestáns Demokratikus Unionista Párt, a DUP vezérét a londoni a kormányfői rezidencia, a Downing Street 10. előtt 2017. június 26-án.

A Konzervatív Párt és a DUP képviselői aláírták a kormányzati együttműködésrol kötött megállapodást, amelynek értelmében a DUP kívülről támogatja a kisebbségi konzervatív kormányt.

(MTI/AP/PA/Dominic Lipinski)

Theresa May brit miniszterelnök szerint a jelenleg törvényesen Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok közül senkinek nem kell majd távoznia a Brexit, vagyis a brit EU-tagság megszűnésének időpontja után.May, aki az EU-állampolgárokra vonatkozó tervezett jövőbeni bevándorlási szabályozás fő pontjait ismertette hétfőn a londoni alsóházban, kijelentette:Azok, akik a kijelölendő határnap előtt érkeznek, de a brit EU-tagság megszűnéséig nem töltenek el öt évet Nagy-Britanniában, szintén maradhatnak, amíg az ötéves tartózkodási időszakot ki nem töltötték, és ezután folyamodhatnak a letelepedett státusért a brit hatóságokhoz.Theresa May szerintA kormányfő ismertetése szerint ez a határnap nem lehet korábbi, mint az a nap - vagyis március 29. -, amikor ő bejelentette a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását, hivatalosan elindítva a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot, és nem lehet későbbi a brit EU-tagság megszűnésének napjánál.

Theresa May alsóházi nyilatkozatával egy időben tette közzé a brit kormány a szabályozási tervezet részletes, 22 oldalas összefoglalóját. Ez leszögezi, hogy, szintén maradhatnak legalább átmeneti ideig, és személyes körülményeiktől függően később ők is jogosulttá válhatnak az állandó letelepedésre,Az új szabályozás egyik alapelve az is, hogy a brit kormány nem kíván családokat szétszakítani. Azok a családtagok, akik a brit EU-tagág megszűnése előtt csatlakoznak letelepedett státusra jogosult EU-állampolgár hozzátartozójukhoz, öt év után szintén folyamodhatnak letelepedett státusért.A brit EU-tagság megszűnése utánA dokumentum hangsúlyozza, hogy, de akik megkapják ezt a státust,. Általános szabályként azonban a letelepedett státus megszűnik, ha e státus birtokosa két évnél hosszabb ideig folyamatosan távol van Nagy-Britanniától, hacsak nem fűzik "szoros szálak" az országhoz.Theresa May az új szabályozási tervezetet ismertető hétfői alsóházi felszólalásában megerősítette azt a többször hangoztatott álláspontját, hogyNagy-Britanniában becslések szerint 3,2 millió külföldi EU-állampolgár, a külföldi uniós országokban 1,2 millió brit állampolgár él.Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője a tervezet ismertetése utáni alsóházi vitában kijelentette, hogy a konzervatív kormány javaslatcsomagja "nem túl nagyvonalú". Corbyn megismételte a Labour régóta vallott álláspontját, amely szerint a kormánynak azonnali hatállyal, egyoldalúan és feltételek nélkül garantálnia kell a külföldi EU-állampolgárok jelenlegi jogosultságainak jövőbeni érvényesítését.