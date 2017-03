Theresa May aláírta a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását bejelentő levelet

Az 50. cikkely szabályozza - és aktiválása hivatalosan elindítja - a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a brit kilépés feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ennek alapján a brit EU-tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Ehhez azonban az Európai Unióban maradó 27 többi ország egyhangú beleegyezésére lenne szükség.



Sir Tim Barrow, az Egyesült Királyság EU-nagykövete Theresa May döntése alapján a múlt héten tájékoztatta Donald Tuskot, hogy a brit kormányfő március 29-én küld neki értesítést az 50. cikkely aktiválásáról.



A Downing Street kedd éjjel hivatalos fotót is közzétett a cikkely aktiválását bejelentő levél aláírásáról. A képen Theresa May a miniszterelnöki hivatal kormányzati tárgyalójában látható a levél aláírása közben, Nagy-Britannia első miniszterelnöke, Robert Walpole portréja alatt, balján a brit zászlóval.



A brit kormányfő várhatóan szerda délután, közép-európai idő szerint fél 2-kor, a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerdai félórája után jelenti be hivatalosan az alsóházban, hogy az 50. cikkely aktiválásáról szóló levelet kézbesítették az Európai Tanács elnökének. A levél tartalmát a Downing Street nem ismertette előzetesen. A kormányfői hivatal szóvivője azonban kedden késő este közölte, hogy Theresa May nem sokkal a levél aláírása után telefonon beszélt Donald Tuskkal, valamint Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével és Angela Merkel német kancellárral. Theresa May szóvivője szerint a brit kormányfő biztosította az európai vezetőket arról, hogy Nagy-Britannia a kilépés után is az Európai Unió "szoros és elkötelezett" szövetségese lesz, és egyetértettek annak fontosságában, hogy kilépési tárgyalások "konstruktív és pozitív szellemben" kezdődjenek, a kilépési folyamat zökkenőmentes, rendezett legyen.



Az 50. cikkely aktiválásának bejelentéséről szóló alsóházi beszédének előzetesen ismertté vált néhány részlete szerint a brit kormányfő leszögezi: a tárgyalási folyamat során az Egyesült Királyság minden lakójának érdekeit képviseli majd, beleértve azokat a külföldi EU-állampolgárokat is, akik az Egyesült Királyságot választották hazájuknak.



A brit kormány már jelezte, hogy a kilépési tárgyalások lehető legkorábbi szakaszában megállapodást szeretne elérni az Egyesült Királyságban élő és dolgozó külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról, de ezzel egy időben, viszonossági alapon egyezségre akar jutni az EU-tagállamokban élő britek jogosultságainak garantálásáról is.