Theresa May: Donald Trump azt javasolta, hogy pereljem be az EU-t a tárgyalások helyett

Donald Trump, aki kétnapos hivatalos látogatást tett az Egyesült Királyságban, a tárgyalások végén Theresa May kormányfővel tartott közös pénteki sajtóértekezletén úgy fogalmazott, hogy előállt May számára egy javaslattal az EU-val szembeni magatartásról, de azt a brit miniszterelnök "túlságosan keménynek, talán brutálisnak is" találta.Theresa May, aki a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának vendége volt, arra a kérdésre, hogy miként hangzott ez a "brutális javaslat", felfedte: Trump azt ajánlotta neki, hogy ne tárgyaljon tovább az EU-val, hanem perelje be az uniót. May nem tért ki arra, hogy Trump szerint Londonnak milyen címen kellene beperelnie az Európai Uniót, de kijelentette, hogy Nagy-Britannia folytatja a tárgyalásokat az EU-val.Theresa May a vasárnapi BBC-műsorban felidézte azt is, hogy kettejük péntek esti sajtóértekezletén Trump már azt javasolta: a brit kormány ne álljon fel a tárgyalóasztaltól, mert akkor a Brexit-tárgyalások "lefulladnak". Donald Trump már a brit miniszterelnökkel és kabinetjével tartott kétoldalú tárgyalások előtt óriási belpolitikai vihart kavart Nagy-Britanniában egy interjúval, amelyben kijelentette, hogy ha Nagy-Britannia a Brexit után is szoros kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn az Európai Unióval, az lehetetlenné tenné a brit-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást, amelyre London törekszik.Az interjút a The Sun című, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú jobboldali brit tömeglap készítette az amerikai elnökkel. A lap által pénteken ismertetett részletek szerint Trump az interjúban azt is kijelentette, hogy ő nagyon sok mindent másképp csinált volna a Brexit-tárgyalásokon, és kész lett volna arra is, hogy felálljon a tárgyalóasztaltól, mivel "ami most folyik, az nagyon szerencsétlen". Véleménye szerint ugyanis túl hosszú a brit EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalássorozat, és az olyan megállapodások, amelyekhez túl hosszú idő kell, "soha nem jók".Hozzátette: megmondta Theresa Maynek, "hogyan kellene ezt csinálni", de a brit kormányfő nem értett vele egyet, nem hallgatott rá, más utat választott. Valószínűleg ez volt az a "brutális javaslat", amelyre az amerikai elnök a brit kormányfővel tartott péntek esti közös sajtótájékoztatón részletek nélkül utalt, és amelyről Theresa May a vasárnapi BBC-interjúműsorban felfedte, hogy Trump a Brexit-tárgyalások folytatása helyett az Európai Unió elleni jogi eljárás megindítását javasolta neki.A kétoldalú megbeszélés utáni közös sajtótájékoztatón Trump "álhírnek" nevezte a The Sun által vele készített interjú ismertetésének módját, arra hivatkozva, hogy a brit lap kihagyta a cikkből "azokat a nagyszerű dolgokat", amelyeket ő Theresa Mayről mondott. Az amerikai elnök szerint ezeket kellett volna "a főcímben kiugratni".