Tízéves fiú miatt gyulladt ki egy párizsi toronyház a múlt héten

Egy tízéves fiú okozott tüzet egy párizsi elővárosi emeletes ház 17. szintjén múlt csütörtökön. Egy asszony és három gyermeke halálát lelte a lángok között - mondta el a bobignyi ügyészség kedden.



A kiskorú meggyújtott egy ruhadarabot, de a gyorsan elharapódzó lángokat már nem tudta eloltani - adta hírül a BFMTV francia tévécsatorna.



A gyújtogató is az emeletes házban élt - értesült a média, amelynek információit mindazonáltal a nyomozók nem erősítették meg.



A fiú ellen vizsgálati eljárást kezdtek, bár a francia jog szerint 13 év alatti gyermek ellen csak kifejezetten súlyos esetben indítható eljárás. A fiút akár bíróság elé is állíthatják, ha tudatában volt annak, hogy mit csinál. Kora miatt azonban kizárólag javítóintézet jöhet szóba büntetésként. A gyermeknek már most el kellett hagynia eddigi otthonát.