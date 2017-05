Tízéves kislányt erőszakolt meg egy tini egy krízisközpontban

Az egyik lány jelentette be az igazgatónőnek, hogy a barátnőjét megerőszakolta egy fiú az intézetből - írja a Parameter.sk . Az igazgatónő azonnal értesítette a rendőrséget, akik kihallgatták a fiút. A vádlott beismerte tettét. „A fiú azzal magyarázta a történteket, hogy egyszerűen megkívánta a lányt, aki nem is védekezett" – mondta Ľubica Šorlová igazgatónő.Az illetékesek nyomozást indítottak az ügyben, mely során kiderült, hogy több kislányt is zaklathattak. Az igazgatónő elmondása szerint a fiúk és a lányok szállása el van egymástól különítve, azt azonban nem tudják megakadályozni, hogy találkozzanak egymással.A kihallgatás után a fiút visszavitték az intézetbe, szabadon várhatja a bírósági idézést.