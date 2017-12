Tízezrek búcsúztatták Johnny Hallyday-t Párizsban - galéria

Több tízezer rajongó búcsúztatta szombaton énekelve, sírva és megtapsolva a "francia Elvisként" is ismert Johnny Hallyday francia rocksztárt a párizsi Champs-Elysées-n.A gyászmenet, elöl a fehér koporsóval, hétszáz, fekete karszalagot viselő motoros kíséretében hajtott a Diadalívtől a Concorde tér melletti Madeleine templomba, ahol a gyászmise kezdetén többi között Emmanuel Macron államfő is beszédet mondott.A halottas kocsi mögött vonult a sztár felesége, Laeticia, két örökbefogadott kislányukkal, Jade-dal és Joy-jal. Johnny Hallyday első felesége, Sylvie Vartan énekesnő és fia David Hallyday énekes, valamint második felesége Nathalie Baye színésznő és lánya, Laura Smet színésznő a templomban várták a menetet.A búcsúztatatáson számos francia zenész, színész és filmes megjelent, köztük Jean Reno, Claude Lelouch, Marion Cotillard, Vincent Lindon, Carole Bouquet, Eddy Mitchell, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Mimie Mathy, Orlando, Michael Youn, Nagui, Salvatore Adamo, Mathilde Seigner, valamint vezető politikusok, Edouard Philippe miniszterelnök és Francoise Nyssen kulturális miniszter, mellettük foglalt helyett Nicolas Sarkozy volt államfő, felesége Carla Bruni énekesnő kíséretében, Francois Hollande volt elnök és élettársa, Julie Gayet színésznő, filmproducer.A Madeleine templom lépcsőjén felállított színpadon Johnny Hallyday zenekara játszotta a sztár legismertebb számainak zenei kíséreteit, miközben az énekes helyett a tömeg énekelte a slágereket. A hatalmas neoklasszikus épület falát és a Concorde téren álló óriáskereket is a sztár fotója borította.A 74 éves korában szerdán tüdőrákban elhunyt Johnny Hallyday az egyik legnagyobb sztár volt Franciaországban, népszerűsége hazájában hat évtizedig töretlen volt, csaknem minden évben jelent meg lemeze, stúdióalbuma vagy koncertválogatása. Ezek közül 18 platinalemez lett, s 182 turnét énekelt végig, még 2005-ben is vezette a legjobban kereső francia énekesek listáját. Több mint ezer dalt és világszerte több mint 100 millió eladott lemezt hagy maga után.A gyászmise előtt a templom előtt elsőként Emmanuel Macron államfő emlékezett meg Johnny Hallyday-ről, aki szavai szerint "mindannyiunk, Franciaország egy része volt"."Ez a decemberi szombat szomorú, mert itt kell lennetek Johnny miatt, hiszen Johnny miattatok volt itt" - mondta az államfő, akit felesége, Brigitte is elkísért a szertartásra. A köztársasági elnök azt kérte a tömegtől, hogy tapssal mondjanak köszöntet Johnny Hallyday-nek, "hogy ne haljon meg soha".Miután a templomba csak 1100 vendég fér be, a megemlékezést óriáskivetítőkön követhették az utcára szorult rajongók, s azt valamennyi francia országos televízió és rádió élőben közvetítette.A legmagasabb fokú terrorkészültség miatt a tömegeket vonzó búcsúztatás különleges biztonsági és logisztikai feladatot jelentett a francia hatóságoknak. A menetet mintegy 1500 rendőr és csendőr biztosította.Az énekest hétfő délelőtt temetik el szűk családi körben Saint-Barthélémy szigetén, ahova vasárnap szállítják el a földi maradványait. Johnny Hallyday és felesége, Laeticia 2008-ban vásárolt egy házat a francia Antillákhoz tartozó szigeten, ahol az elmúlt években idejük egy jelentős részét töltötték.A franciák által egyszerűen csak Johnnynak nevezett rockénekes legismertebb dalait szinte minden francia ismeri, az is, aki nem volt a rajongója, számait rendszeresen játsszák a tévék és a rádiók, ő pedig az egyik leggyakrabban koncertező francia énekes volt. Még a nyári hónapokban is fellépett két legjobb barátjával, Jacques Dutronc és Eddy Mitchell énekesekkel, s az utolsó pillanatig egy új albumon dolgozott.Noha zenei pályája során az angol-amerikai mintát tekintette irányadónak, Angliában és az Egyesült Államokban nem tudott átütő sikert elérni. Rajongótábora elsősorban hazájában, a franciául is beszélő európai országokban, a franciaajkú észak-afrikai területeken, valamint Latin-Amerikában jelentős.