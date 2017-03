Tízezreket telepítettek ki az áradások miatt Ausztráliában

Az ötfokozatú hurrikánskálán négyes kategóriába sorolt Debbie kedden csapott le az Ausztrália északkeleti részén található Queensland szövetségi államra. Az orkánt hatalmas erejű széllökések és özönvízszerű esőzések kísérték. A délnyugati irányba továbbvonuló trópusi ciklon Queensland déli részét, Sydneyt és Új-Dél-Walest sem kímélte.



Új-Dél-Wales partvidékét különösen erőteljes és hirtelen áradások sújtják, a hatóságok szerint a vízszint egyes területeken a három métert is elérheti.



Otthonuk elhagyására szólították fel Tweed Heads, Kingscliff és Murwillumbah lakóit. Queenslandben a Gold Coasthoz hasonló turisztikai célpontok is víz alatt vannak.



Miután a mentőcsapatok lefotóztak egy partra vetődött bikacápát az egyik úton, a queenslandi hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy kígyókkal és krokodilokkal is összetalálkozhatnak a víz alá került területeken.



A cápát lencsevégre kapó Lisa Smith is meglepődött, amikor meglátta a hatalmas állatot, amely a Burdekin folyó közelében vetődött partra.



"Először azt hittem, hogy egy delfin, de mondtam is magamnak: hiszen itt nem élnek delfinek" - mesélte a brisbane-i Courier Mailnek nyilatkozó nő. "Ez egyértelműen megmutatja, hogy az embereknek nem szabad alámerülniük a megáradt vizekben, mert sohasem tudhatják, mi rejtőzik a mélyben."



Az orkán által érintett vidékeken továbbra is 50 ezer otthon van áram nélkül. A kárfelmérésben, segélyosztásban és a romok eltakarításában mintegy 1300 katona vesz részt.