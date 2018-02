Tóba dobta tartalék üzemanyagtartályait egy amerikai harci gép

Egy tóba dobta tartalék üzemanyagtartályait Észak-Japánban egy amerikai harci gép, amelynek hajtóműve kigyulladt - jelentette be kedden a nemzetvédelmi miniszter.



Onodera Icunori közölte azt is, hogy senki sem sérült meg.



Kormánytisztviselők és helyi halászok beszámolója szerint a 4-5 méter hosszú tartályok 400 méterre csapódtak be egy halászhajótól az Aomori prefektúrában található Ogavara tavon.



Onodera közölte, az esetről kedd reggel tájékoztatták, nem sokkal azután, hogy az amerikai F-16-os felszállt a Miszava légitámaszpontról.



A miniszter úgy vélekedett, hogy a gép biztonsági okokból szabadult meg a póttartályoktól. Ennek ellenére szeretné, ha az amerikai fél magyarázatot adna a történtekre. A politikus követelte, hogy az eset ne ismétlődjön meg.



Helyi halászok szerint 4-5 halászcsónak tartózkodott a tó vízén abban körzetben, ahová a póttartályok zuhantak.



A védelmi tárca szerint olajfoltokat és néhány tárgyat fedeztek fel a becsapódás helyén.



A két ország kapcsolataiban feszültséget okoznak az ilyen esetek, amelyek többsége eddig a Japánhoz tartozó Okinava szigeténél történt, ahol amerikai katonai bázis található, és amelynek elköltöztetését a helyi lakosok évek óta követelik. A bázis a mindössze 1200 négyzetkilométeres sziget nagyjából ötödét foglalja el, ezen a területen több mint 20 ezer katona teljesít szolgálatot.