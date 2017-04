Több darabban találták meg a világ első számú hegymászójának holttestét a Mount Everesten

Balesetet szenvedett és meghalt Ueli Steck svájci hegymászó a Mount Everest közelében, Nepálban - tudatta vasárnap az expedíció szervezője.



A Seven Summit Treks nevű mászásszervező cég képviselője elmondta, hogy Steck a Nuptsze-hegynél lévő 1-es tábornál járt szerencsétlenül és halt meg. A svájci mászó holttestét sikerült lehozni a hegyről, és Luklába szállították, ahol a Mount Everest térségének egyetlen repülőtere található.



A cég arról nem adott tájékoztatást, hogy pontosan hogyan halt meg Ueli Steck, aki korosztályának egyik legismertebb hegymászója volt. A Mount Everestre készült. A jövő hónapban pedig a Lhotsze-hegyet akarta megmászni. A The Himalayan Times szerint Steck testét több darabban találták meg a mentőcsapat tagjai. Steck arra készült, hogy oxigénpalack nélkül mássza meg a világ legmagasabb hegycsúcsát.



A 40 éves Steck gyors mászási technikájáról volt híres. Több rekordot is tartott; a Berni-Alpokban található, 3970 méter magas Eiger északi oldalát 2 óra 47 perc alatt mászta meg kötél nélkül. Ő volt az első, aki egyedül mászott fel az Annapurna déli oldalára a Himalájában, amelynek a meghódítása 2007-ben kis híján az életébe került. 2013-as teljesítményéért viszont a hegymászók Oscar-díjának tekinthető Arancsákányt kapta. Stecket teherbírása miatt sokan csak a "Svájci gépként" emlegették. 2015-ben arra vállalkozott, hogy megmássza az Alpok összes 4000 méternél magasabb csúcsát; 62 nap alatt mind a 82 hegyet meghódította, s a csúcsok között gyalog, biciklivel és siklóernyővel közlekedett. A múlt hónapban egy interjúban arról beszélt, hogy kívülállónak tartja magát a hegymászó közösségben, mert számára fontosabb a sportteljesítmény, mint a kaland. Elmondta azt is: az Everest és a Lhotsze megmászásával nagyon magasra tette maga számára a lécet, s azt tekintené kudarcnak, ha nem jön le többé élve a hegyről.