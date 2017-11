Több ezer embert mentettek ki a Földközi-tengerből, 30-nál többen meghaltak az elmúlt napokban

"Több mint 2560 menekültet és bevándorlót mentettek meg az elmúlt négy nap során a Földközi-tengeren, és harmincnégy holttestet emeltek ki a vízből" - írta a Twitteren Flavio Di Giacomo, az ENSZ migrációs szervezetének szóvivője.



Huszonhat holttestet azután találtak meg, hogy egy migránsokat szállító hajó pénteken süllyedni kezdett - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának szóvivője, aki szerint 64 embert sikerült kimenteni.



"Több ember is lehet az eltűntek között, de ezt addig nem tudjuk megmondani, amíg nem beszélünk a túlélőkkel" - mondta a szóvivő.



Az Európai Unió Eunavfor Med missziója is nehéz napról számolt be pénteken Facebook-oldalán. Hajóját egy helikopter kísérte, amely a süllyedő gumicsónakok helyét azonosította a tengeren.



Olasz médiaértesülések szerint az olasz parti őrség Diciotti nevű hajója szombat délelőtt 764 bevándorlót és menekültet - közöttük 112 kiskorút - szállított a dél-olaszországi Reggio Calabriába. Nyolc holttest is volt a fedélzeten. Az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet Aquarius nevű hajója a calabriai Vibo Valentiába szállított pénteken 588 migránst, akiket a líbiai partok közelében mentettek ki az elmúlt napokban. Tizennyolc algériai bevándorló pedig Szardínia szigetén kötött ki csónakjával.



Bár augusztus óta jelentősen csökkent az Olaszországba a Földközi-tengeren át érkező menekültek száma, de továbbra is gyakoriak a mentési műveletek - írta a dpa.



Az IMO adatai szerint idén több mint 2800 ember veszett a Földközi-tengerbe átkelés közben.