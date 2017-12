Több ezer euróval ösztönzik a menedékkérőket az önkéntes távozásra Németországban

A szövetségi belügyminisztérium A te országod. A te jövőd. Most! címmel indít új programot, amelyben családonként 3000 euró, egyszemélyes háztartás esetén 1000 euró otthonteremtési támogatáshoz juthatnak mindazon menedékkérők, akik még a menedékjogi eljárás alatt vagy kérelmük elutasítása után vállalják,

hogy önként visszatérnek hazájukba.



A február végéig tartó akcióban több mint 40 ország állampolgárai vehetnek rész, köztük a Szíriából, Irakból és

Törökországból érkezett menedékkérők



A német állam eddig újrakezdési segélyt ajánlott az önként hazatérő menedékkérőknek. A felnőttek 1200 euró, a gyermekek 600 euró - egy háromtagú család esetében 3000 euró - támogatást kaphatnak. Amennyiben visszatérnek Németországba, vissza kell fizetniük a teljes összeget.



Thomas de Maizire szövetségi belügyminiszter a Bild am Sonntagnak elmondta, hogy az új program révén az önként távozók az újrakezdési segély mellett annyi támogatást kapnak, hogy nem lesz gondjuk a lakhatás költségeivel az első 12 hónapban.



A lap adatai szerint az idén februártól októberig 8639 menedékkérő távozott önként a német állam pénzügyi támogatásával



A német menekültügy egyik legnagyobb gondja az elutasított és távozásra kötelezett menedékkérők hazajuttatása. A Welt am Sonntag című vasárnapi lap a menedékkérők egyik legnagyobb csoportjával, az

afgán állampolgárokkal kapcsolatban azt írta, hogy a hazatolocolásra jelölt emberek többsége eltűnik a hatóságok elől, mielőtt toloncolási őrizetbe vennék. Így például tavaly csupán 6000 afgán menedékkérő távozott önként vagy hazatoloncolás révén, holott nagyjából 50 ezer afgán állampolgár menedékjogi kérelmét utasították el.



Németországba a nemzetközi migrációs válság eddigi legsúlyosabb szakaszában, 2015-ben 890 ezer menedékkérő érkezett, tavaly 280 ezer menedékkérőt regisztráltak, az idén október végéig pedig további 156 ezret.