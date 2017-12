Több ezren tüntettek Kijevben az ukrán elnök menesztését követelve

Több ezren tüntettek Miheil Szaakasvili volt odesszai kormányzó, egykori georgiai elnök vezetésével vasárnap Kijevben Petro Porosenko ukrán elnök menesztését követelve. A rendőrök és aktivisták összecsapásában a rendvédelmi szervek több mint 30 tagja sebesült meg az Október Palotánál - közölte Zorjan Skirjak, az ukrán belügyminiszter tanácsadója a 112 Ukrajina hírtelevíziónak. Skirjak szerint félő, hogy a sérültek száma növekedhet. Helyi sajtóértesülések a tömeg méretét 6000 és 10 000 fő közöttire becsülték. A hatóságok viszont mindössze 2000 aktivistáról beszéltek, akik felvonulását a rendőrség 1000 tagja biztosította.



"Porosenkónak nyilvános párbeszédet kínálok mindössze egyetlen dolog megvitatására, ez pedig a lemondása és az oligarchák eltávolítása a hatalomból" - hangoztatta a hívei előtt felszólaló Szaakasvili. Az ellenzéki politikus ezt követően felvetette, hogy a tiltakozók a Majdan-tér közelében lévő Október Palotában rendezzék be központjukat.



A koncert- és rendezvénycsarnokban az aktivisták ablakokat törtek be és ajtókat próbáltak betörni, de a rendőrség megakadályozta a tiltakozókat abban, hogy bejuthassanak az épületbe. A rendőrség könnygázzal, valamint hang- és fénygránátokkal oszlatott.



Szaakasvilit december 8-án vették őrizetbe és szállították előzetes fogdába a hatóságok Kijevben, azután, hogy néhány nappal korábban ezt hívei megakadályozták. Később egy kijevi bíróság úgy döntött, a georgiai és ukrán állampolgárságától is megfosztott politikus szabadlábon védekezhet. Az ukrán főügyészség hivatalosan azzal gyanúsítja a volt odesszai kormányzót, az általa Ukrajnában alapított Új Erők Mozgalma elnevezésű ellenzéki párt vezetőjét, hogy erőszakos hatalomátvételre készült az országban, együttműködve a 2013-2014-es kijevi Majdan-tüntetésekkel megbuktatott Moszkva-barát ukrán vezetéssel, az Oroszországba menekült Viktor Janukovics posztjáról leváltott volt ukrán elnök környezetével. A kijevi hatóságok szerint az Új Erők Mozgalma 400 ezer euróhoz jutott ilyen forrásból. Szaakasvili viszont mindezt határozottan cáfolja.