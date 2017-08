Több lövöldözésben hatan meghaltak, huszonheten megsebesültek Chicagóban

Hatan meghaltak, huszonheten megsebesültek számos lövöldözésben a hét végén Chicagóban, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városában - jelentette be vasárnap a helyi rendőrség. A The Chicago Tribune napilap jelentése szerint a lövöldözéseket 13 óra alatt követték el a városban, vasárnap hajnalban értek véget.



A rendőrség közölte, hogy valaki egy terepjáróból tüzet nyitott egy éjszaki bár előtt álló tömegre, megölve egy embert és megsebesítve hatot. A fegyveres a támadás elkövetése után továbbhajtott. Egy 30 éves férfit akkor lőttek le, amikor gépkocsijában egy kereszteződésben állt lámpaváltásra várva. Egy 32 éves járdán várakozó férfit szintén egy terepjáróból lőtték le, két mellette álló társa megsebesült a támadásban. Egy 22 éves férfi szintén az utcán lelte a halálát, amikor megállt mellett egy gépkocsi, amelyből tüzet nyitottak rá.



A chicagói fegyveres erőszak már régóta felkeltette a hatóságok figyelmét, maga Donald Trump elnök is felemelte szavát ellene. 2016-ban a városban több mint 760 gyilkosságot követtek el. Ez több mint a New Yorkban és Los Angelesben összesen elkövetett gyilkosságok száma.