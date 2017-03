Több millió eurónyi vagyont foglaltak le adóelkerülőktől a holland hatóságok

A vádhatóság tudatta: egy svájci bank 55 ezer ügyfelének adataihoz sikerült hozzájutniuk, közülük 3800 holland számlabirtokos ügyében indult nyomozás, adóelkerülés gyanújával. Az ügyészség kitért arra is, hogy az ügyben párhuzamosan hajtottak végre házkutatásokat Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban és Ausztráliában is.



A gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó ügyészség (FIOD) tájékoztatása szerint két embert letartóztattak, s további több tucat embert gyanúsítanak adócsalással és pénzmosással. A gyanúsítottak be nem vallott vagyonokat helyeztek el egy meg nem nevezett svájci pénzintézetben - tudatta a vádhatóság.



Wietske Vissers, a FIOD szóvivője elmondta, hogy heteken át folytatódhat a több országban zajló hajtóvadászat az adócsalók után.



Vissers kiemelte: okiratokat, számlakivonatokat, ingatlanokat, ékszereket, luxusautót, festményeket és aranyrudat is foglaltak le a művelet során. Aláhúzta ugyanakkor, hogy sem az érintett bankot, sem az őrizetbe vett gyanúsítottakat nem áll módjában megnevezni.