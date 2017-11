Több mint 300 halottja van az egyiptomi merényletnek

Tovább emelkedett, már meghaladja a 300-at a pénteken Egyiptomban elkövetett merénylet halálos áldozatainak száma. A MENA hivatalos hírügynökség szombat délelőtti jelentése szerint a Sínai-félszigeti, Bír-el-Abdban egy mecsetnél történt merénylet halálos áldozatainak száma 305-re nőtt.



A halottak között 27 gyermek van. A pénteki beszámolók szerint a támadók mintegy negyvenen voltak, és a merénylők robbanóeszközöket vetettek be, majd a menekülőkre lőfegyverekkel lőttek. A sebesülteken segítőkre és a mentőautókra is golyózáport zúdítottak.



A mecsetben szúfi hívők is voltak, akiket gyakran támadnak meg az iszlám szunnita ágához tartozó radikálisok, főként az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet harcosai, mert hitehagyottaknak, bálványimádóknak tartják őket. A merénylet elkövetőjeként eddig egyetlen szervezet sem jelentkezett.