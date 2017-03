Több mint százan haltak meg az utóbbi két évben malajziai menekülttáborokban

A malajziai bevándorlásügyi hatóságoktól származó információk szerint 2015-ben 83-an, míg tavaly december 20-ig legalább 35-en haltak meg a délkelet-ázsiai ország ilyen létesítményeiben. A halálozások okát nagyjából az esetek felében ismertetik csak.



Tüdőgyulladás és más légúti fertőzés 19 ember halálához vezetett, legalább tízen különböző keringési problémák miatt, míg öten a gyakran fertőzött állatok, köztük rágcsálók vizeletén keresztül terjedő bakteriális megbetegedés, a leptoszpirózis vagy nádvágó láz következtében vesztették életüket. További 21 ember vérmérgezés miatt halt meg, egy Fülöp-szigeteki nő pedig öngyilkosságot követett el.



A halottak több mint fele Mianmarból származik, ahonnan tízezrek - elsősorban a muszlim rohingja kisebbség tagjai - menekültek Malajziába. A dokumentumokból kiderül az is, hogy míg 2016-ban 14 180 őrizetben tartott mianmari közül legalább 14-en haltak meg Malajziában, addig a 34 586 indonéziai közül mindössze öten.



Malajziában 13 menekülttábor működik, amelyekben tavaly összesen 86 795 embert tartottak őrizetben különböző ideig.



A környező országokból, például Indonéziából vagy Thaiföldről nem állnak rendelkezésre hasonló adatok, de például az Egyesült Államokban - ahol jóval többen élnek menekülttáborokban, mint Malajziában - a tavalyi pénzügyi évben mindössze 10 ilyen halálesetet jegyeztek fel.



"Ezek a számok túl nagyok és sokkolóak, és a rendszer alapos átvizsgálását teszik szükségessé" - mondta Jerald Joseph, az említett malajziai emberi jogi bizottság egyik tagja, aki szerint ijesztőek a migrációs létesítményekben uralkodó körülmények. Joseph a halálesetek bűnügyi kivizsgálását sürgette. Mint mondta, a táborlakók némelyikének halálához vezető betegségek az elégtelen higiéniának és élelmezésnek, a fizikai visszaéléseknek és az orvosi ellátás hiányának tudhatók be. Több táborlakó szerint a betegeket nem különítik el, ami a fertőző betegségek terjedéséhez vezet, más menekültek pedig arról számoltak be, hogy verték őket az őrök.