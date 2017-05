Több mint százan megsebesültek Venezuelában

Száztizenhat sebesültje volt az újabb kormányellenes tüntetésnek hétfőn Caracasban, egy nyugat-venezuelai városban pedig több száz embert kellett kimenekíteni egy idős- és gyermekotthonból, miután tömegoszlatáskor a biztonsági erők könnygázgránátokat dobtak az épületbe.



A több mint száz sebesültről a Demokratikus Egység Kerekasztala (MUD) nevű ellenzéki szövetség képviselői számoltak be caracasi sajtótájékoztatójukon. Szerintük egy fővárosi sugárúton több mint öt órán át tartott a szembenállás a tüntetők és a rendőrök, illetve a Nemzeti Gárda fegyveresei között.



"Csak az erőszak és a nép oldalán nem álló fegyveres erők nyújtanak támogatást az elnöknek", Nicolás Madurónak - hangoztatta sajtótájékoztatón María Albert Barrios ellenzéki képviselő.



Hírügynökségek beszámoltak egy, a nyugat-venezuelai Maracaibo városban ugyancsak hétfőn történt incidensről: tömegoszlatáskor a nemzeti gárda emberei könnygázgránátokat dobtak be egy idős- és gyerekotthon bejárati ajtaján, mert állítólag tüntetők rejtőztek el ott. Az otthon mintegy háromszáz lakóját ki kellett menekíteni. Az NTN24 televízió szívszorító felvételeket mutatott be arról, ahogyan a segítségre siető polgárok a karjukon hozzák ki az épületből a fulladozó gyerekeket, és tolják ki kerekesszéken az időseket.



Venezuelában április eleje óta tartanak az ellenzéki tüntetések, a tiltakozók előrehozott elnökválasztást követelnek. A gyakran erőszakba torkolló demonstrációk, illetve az azok elleni rendőrségi fellépések során eddig legalább 38-an haltak meg, és több mint 750-an sebesültek meg.



Venezuelát története eddigi legnagyobb társadalmi, politikai és gazdasági válsága sújtja. Ez az ország rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészletével, viszont gyakorlatilag semmilyen más exportcikke nincs, és az olaj árának zuhanása miatt a gazdaság gyakorlatilag összeomlott és az infláció elszabadult.



Nicolás Maduro elnök a minap bejelentette, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést hív össze, amely módosítaná az alaptörvényt. Az 500 fősre tervezett gyűlés tagjainak nagy része feltehetően az elnök hívei közül kerül majd ki. A MUD határozottan elutasította a tervet.