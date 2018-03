Több palesztin halálos áldozata van a Gázai övezet határán zajló tüntetésnek

Az izraeli katonai rádió szerint mintegy tizenhétezer palesztin vesz részt az enklávé határán folyó tömeges demonstrációkban, a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet által szervezett "tömegek menetén".



A határ mentén öt helyen gyülekező palesztinok égő autóabronocsokat dobálnak a határ túloldalán álló izraeli katonák felé. A katonák először figyelmeztető lövéseket adnak le a határkerítést megközelítőkre, majd éles lövedékeket használnak, lehetőleg a határsértők lábát célozva.



Az izraeli határ védelmét személyesen Gadi Ejzenkot vezérkari főnök vezényli tömegoszlató eszközök és szükség szerint éles fegyverek bevetésével. A palesztin oldalon a sátraknál a Hamász legmagasabb szintű irányítói, Jahja Szinvar, a mozgalom gázai vezetője, Iszmail Hanije, a szervezet politikai főnöke is bátorítja és bíztatja a tüntetőket.



"Nem adunk fel semmit és nem alkudozunk a cionistákkal Palesztina földjéről" - hangoztatta Haníje. "Dicsőség minden palesztinnak, aki ma, a föld napján előlépett, hogy megírja a jövőt. Izrael fenyegetései nem rettentenek el minket" - tette hozzá.



A halottak között egy 16 éves fiatal is van, és az izraeli katonák elfogtak egy hétéves palesztin kislányt a határkerítésnél. "Az izraeli hadsereg a kisgyereket foglyul ejtette, majd biztonságosan visszajuttatta a szüleihez. A Hamász terrorista szervezet cinikusan nőket és gyerekeket használ, a kerítéshez küldi őket, és veszélyezteti az életüket" - közölte a izraeli katonai szóvivő.



A palesztin tüntetők a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint köveket is dobálnak a katonák felé, és egy csoportjuk pokolgépet próbált elhelyezni a határnál.



A Hamász folyamatos zavargásokat tervez a határnál hat hétig, egészen május 14-éig, Izrael hetven évvel ezelőtti kikiáltásának napjáig, amely a palesztinok számára a katasztrófa napja (nagba).



A radikális iszlamista szervezet közölte, hogy hétszáz méterre a határtól hatalmas sátrakat állít fel - amelyekben főként nőket és gyerekeket fog elhelyezni -, és ezek lesznek a folyamatos tüntetések kiindulópontjai.