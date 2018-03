Több terrortámadás is sokkolta Európát az elmúlt két és fél évben

Sebesült férfi a kimenekített emberek között a párizsi Bataclan koncertterem közelében, miután az épületben mintegy száz embert túszul ejtettek a terroristák (MTI/EPA/Yoan Valat)

Koncertlátogatók és rendőrök a Manchester Arena előtt, miután az este, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertjének végén robbanás történt a manchesteri rendezvényközpont bejárati csarnokában (MTI/AP/PA/Peter Byrne)

Nizzában kamionnal hajtott a tömegbe egy bevándorló, 89 áldozatot követelve. Ezután egyre több gázolásos merénylet következett: Berlinben a karácsonyi vásárba hajtott kamionnal egy bevándorló, 12-embert ölt meg. Londonban a Westminster hídon hajtott gyalogosok közé egy terrorista, 5 embert gázolt halálra, egy rendőrt pedig megkéselt. Stockholmban ugyancsak 5-en haltak meg gázolásos támadásban. Májusban egy popkoncert után robbantottak Manchesterben: 22-en haltak meg. Barcelonában 14 embert gázoltak halálra a sétálóutcán 2017-ben – hangzott el az M1 Híradójában Robbanások hangja zavarta meg a játékot a francia nemzeti stadionban 2015. november 13-án este. A lelátón elterjedt a hír, hogy a bejáratnál öngyilkos terroristák robbantottak, és kitört pánik. Akkor még senki sem sejtette, hogy ez csupán a nyitánya volt a vérengzésnek.A XI. kerületi Bataclan koncertteremben három géppisztollyal felfegyverkezett terrorista lövöldözött ártatlanokra, majd tűzharcba keveredett a kiérkező rendőrökkel. Száztizenkét emberrel végeztek a terroristák az Eagles of Death Metal koncertjén. Túszdráma is kialakult, amely csak éjfélre ért véget.Egy másik terrorista csoport éttermeket támadott meg a belvárosban. A merényletekben összesen százharmincan haltak meg. A támadásokért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget.A párizsi merénylők többsége meghalt a támadásokban, vagy az utánuk indított hajtóvadászat közben. Az iszlamista csoportot irányító, Szíriában kiképzett Salah Abdeslamot azonban hónapokig hiába keresték. Brüsszelben fogták el 2016. március 18-án.Négy nappal később három összehangolt merénylet történt a belga fővárosban, majd egymást követték az iszlamista terrortámadások Nyugat-Európában.A francia forradalom évfordulóján 2016. július 14-én, egy tunéziai bevándorló teherautóval hajtott az ünneplő tömegbe Nizza tengerparti sétányán. A merényletben nyolcvankilencen meghaltak, és több százan megsérültek. A terroristát a rendőrök agyonlőtték.Hasonló gázolásos merényletet követtek el az egyik berlini karácsonyi vásárban is, 2016 december 19-én. A támadásban tizenketten haltak meg. A tettes, egy tunéziai menedékkérő elmenekült, de négy nappal később Milánó közelében felismerték, és egy csendőr agyonlőtte.Napra pontosan a brüsszeli robbantások után egy évvel a londoni Westminster hídon hajtott a gyalogosok közé egy iszlám hitre áttért terrorista. A férfi ötven embert gázolt el, öten meghaltak. A támadó ezután halálra késelt egy rendőrt, mielőtt végeztek volna vele.Ugyancsak öt embert gázolt halálra Stockholmban egy üzbég menedékkérő tavaly áprilisban. A támadó a merénylet előtti napokban videoüzenetben fogadott hűséget az Iszlám Államnak.Május 22-én egy líbiai származású öngyilkos merénylő robbantott Manchesterben egy popkoncert után, amikor a nézők hazaindultak. A támadó huszonkét ember életét oltotta ki. Az áldozatok többsége gyermek volt, a legfiatalabb mindössze nyolcéves.2017. augusztus 17-én pedig Barcelona sétálóutcájában hajtott a gyalogosok közé egy furgon. Tizennégy ember meghalt, és legalább százharmincan megsérültek. A marokkói, illetve marokkói származású támadók menekülés közben még egy embert meggyilkoltak, mielőtt tűzharcban lelőtték őket a rendőrök.A migrációs hullám kezdete óta elkövetett merényletsorozatok miatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be szerte Európában. A legtöbb országban azóta is terrorkészültség van érvényben. A városok képe is jelentősen megváltozott, a rendőrök mellett katonák is járőröznek az utcákon, és betontömbökkel is védik a legforgalmasabb turistalátványosságokat.A magyar kormány mindvégig kitartott amellett, hogy összefüggés van a terrortámadások és az illegális bevándorlás között. A párizsi terroristák közül például többen is jártak Magyarországon. Több uniós képviselő viszont nem ismeri el a kapcsolatot a migráció és a terrorveszély között.A magyar álláspont nem csak a migránsoknak nem tetszett. Egész Nyugat-Európa háborgott. Werner Faymann osztrák kancellár egyenesen Európa legsötétebb korszakához hasonlította, hogy a migránsokat a magyar rendőrök leszállítják a vonatokról, majd menekülttáborokba viszik őket.