Több tízezres antirasszista tüntetés volt Bostonban

A jobboldali gyűlésen mindössze néhány tucatnyian voltak jelen, az esemény egy órával rövidebb lett a tervezettnél, elvonuló résztvevőit a rendőrök védték. Kisebb összetűzések voltak az antirasszista tüntetés résztvevői és a rendőrök között, de sikerült elkerülni azt a fajta káoszt és erőszakot, amely az egy héttel korábbi charlottesville-i demonstrációkat jellemezte - jelentették hírügynökségek.



A gyűlést a Bostoni Szólásszabadság Koalíció nevű szervezet hirdette meg, és nyilvánosan elhatárolta magát a neonáciktól, a fehér fajgyűlölőktől, és mindenkitől, aki erőszakot szított augusztus 12-én Charlottesville-ben. Az AFP hírügynökség megjegyezte, hogy a szólásszabadság lett a jelszava azoknak a jobboldaliaknak és rasszistáknak, akik elítélik a "politikai korrektséget", mert képmutatónak tartják. A jobboldali gyűlés biztonságát a hatóságok egy hétig tervezték a közismerten liberális északkeleti városban. Ötszáz rendőrt vezényeltek ki a gyűlés helyszíne köré, amely egy tenyérnyi terület volt az ország legrégebbi parkjában, a Boston Commonban.



A környező utcákban betonblokkokat helyeztek el, és hatalmas billenőplatós teherautókat állítottak le, hogy megakadályozzák az olyan eseteket, mint amilyen Charlottesville-ben történt, amikor egy férfi autójával belehajtott a tömegbe, és egy nő halálát, sokak sebesülését okozta, vagy az olyan terrorcselekményeket, amelyek az utóbbi időben történtek Európában. A gyűlés résztvevőit elvonulásukkor is körbevették a rendőrök, hogy védjék őket. Eközben az ellentüntetők kiabáltak rájuk, megpróbálták őket megállítani, és vizes palackokat is hajítottak feléjük. Ekkor történt néhány összetűzés a tüntetők és a rendőrök között. Harminchárom tüntetőt őrizetbe vettek. Kisebb antirasszista tüntetések voltak szombaton más amerikai városokban is.



Donald Trump amerikai elnök a bostoni eseményekre reagálva azt írta Twitter-profilján: "Megdicsérem a sok bostoni tüntetőt, aki kiáll a vakhit és a gyűlölet ellen. Nagy nemzetünk hamarosan eggyé lesz. Évtizedekig megosztott volt. Időnként kellenek tiltakozások a gyógyuláshoz, és Amerika meg fog gyógyulni, erősebb lesz, mint valaha" - írta. Lánya, Ivanka Trump pedig azt írta: "Jó volt látni, hogy ma több ezer ember gyűlt össze szerte az Egyesült Államokban, hogy békésen elítélje az intoleranciát, a rasszizmust és az antiszemitizmust".