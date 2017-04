Több tucat fegyvert és több száz kiló robbanóanyagot találtak a francia hatóságok az ETA fegyverraktáraiban

Az ETA történetének főbb állomásai



1959 - Megalakult az ETA spanyol Baszkföldön Francisco Franco diktatúrája idején, hogy a baszk önrendelkezésért harcoljon.

1968 - Az ETA elkövette első gyilkosságát: az áldozat Meliton Manzanas, San Sebastián baszk város rendőrfőnöke volt.

1973 - A gépkocsija alá rejtett pokolgéppel megölték Luis Carrero Blancót, Franco miniszterelnökét Madridban.

1980 - Az ETA legvéresebb éve volt: közel száz ember halt meg a szervezet által elkövetett merényletekben, annak ellenére, hogy Spanyolországban visszatért a demokrácia.

1985. szeptember - Madridban az ETA gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantott. Egy amerikai turista életét vesztette, 16 csendőr megsebesült.

1986. július - Tizenkét csendőr halt meg Madridban, ötvenen megsebesültek. A merényletekért 2000 áprilisában 1401 évi börtönre ítélték a bűnbánó terroristát, Juan Manuel Soarest.

1987. június - Huszonegy vásárló halt meg egy barcelonai szupermarketben pokolgéprobbanásban. Az ETA bocsánatot kért.

1998. szeptember 16. - Az ETA tűzszünetet jelentett be. A fegyvernyugvás 1999 decemberében ért véget.

2000. szeptember 15. - A franciaországi Bidart városában elfogták az ETA első számú vezetőjét, Ignacio Gracia Arreguit.

2000. november 21. - Lelőtték Barcelonában a szocialista párti Ernest Lluch volt egészségügyi minisztert. Közel egymillióan tüntettek utána az ETA ellen.

2003. március 17. - Betiltották az ETA politikai szárnyát, a Batasuna (Egység) pártot.

2004. október 10. - José Luis Rodríguez Zapatero spanyol szocialista kormányfő felszólította az ETA-t, hogy adja fel a harcot egyik feltételezett vezetője, Mikel Albisu Iriarte, alias "Mikel Antza" letartóztatása után.

2006. március 22. - Az ETA tartós tűzszünetet jelentett be, amely két nappal később lépett érvénybe.

2006. december 30. - Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant a madridi repülőtérnél, két ecuadori állampolgár halt meg. Az ETA ezzel megszegte az általa korábban meghirdetett tűzszünetet. A spanyol kormányfő megszakította a megbékélési folyamatot.

2007. április 8. - Az ETA bejelentette, hogy kész új engedményeket tenni a békefolyamatban, amennyiben a spanyol hatóságok leállítják a Baszkföld elleni "támadásokat", az ETA-tag gyanús személyek letartóztatását.

2008. január 14. - Zapatero kormányfő kizárta a béketárgyalások lehetőségét az ETA-val, egyetlen megoldásnak a szervezet egyoldalú megadását nevezte.

2008. március 7. - Mondragonban megölték Isaias Carrasco volt szocialista tanácsost, két nappal az országos helyhatósági választások előtt. Az ETA később magára vállalta a terrorakciót.

2008. május 20. - Bordeaux-ban letartóztatták a szervezet egyik magas rangú parancsnokát, Francisco Javier López Penát, akit Thierry néven vált ismertté. Számlájára írták a 2006. decemberi madridi repülőtéri merényletet.

2008. szeptember 11. - A spanyol alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek ítélte a baszkföldi önrendelkezésről tervezett regionális népszavazást.

2008. november 5. - Az ETA vállalt tíz pokolgépes merényletet, és bejelentette: addig folytatja kampányát, amíg el nem ismerik a baszkok jogait.

2008. november 17. - Letartóztatták a spanyol határ közelében, a francia Pireneusokban az ETA feltételezett katonai parancsnokát, Garikoitz Aspiazu Rubinát, mozgalmi nevén "Txerokit". A 2006. végi madridi repülőtéri merényletben való részvétellel gyanúsították.

2008. december 8. - Franciaország dél-nyugati részén letartóztatták Aitzol Irionda üzletembert, akiről feltételezték, hogy "Txeroki" letartóztatása után az ETA új vezetője lett.

2009. április 19. - Elfogták délnyugat-Franciaországban Jurdan Martitegit, aki a hatóságok szerint az ETA katonai vezetője volt.

2010. február 28. - Franciaország északnyugati részében elfogták az ETA katonai vezetőjét, Ibon Gogeascoechea Arronateguit.

2010. március 17. - Párizs egyik elővárosában az ETA tagjai lelőttek egy francia rendőrt, amikor igazoltatta őket. Nicolas Sarkozy francia államfő ígéretet tett, hogy az ETA minden sejtjét megszünteti Franciaországban.

2010. szeptember 5. - Tűzszünetet hirdetett az ETA, de a spanyol kormány ezt elégtelennek minősítette és taktikai lépésnek nevezte, hiszen már a szervezet korábban is meghirdette, majd megszegte a fegyvernyugvást.

2011. január 10. - Tartós tűzszünetet hirdetett az ETA, amit újabb lépésnek nevezett a több évtizedes függetlenségi harcának befejezése felé; a spanyol kormány elutasította a tűzszünetet mondván, hogy nem szerepel benne a szervezet teljes lefegyverzése.

2011. március 11. - Őrizetbe vette a francia és a spanyol rendőrség a "Xarla" fedőnevű Alejandro Zobaran Arriolát, az ETA első emberét három másik társával együtt.

2011. október 17. - Az erőszak végleges beszüntetésének nyilvános deklarálására szólította fel a szakadár szervezetet a Baszkföldön rendezett nemzetközi tanácskozás, amelyen részt vett Kofi Annan volt ENSZ-főtitkár és Gerry Adams, a Sinn Féin - az Ír Köztársasági Hadsereg gerillaszervezet volt politikai szárnyának - vezetője is.

2011. október 20. - Az ETA baszk fegyveres szervezet bejelentette, hogy feladja a Baszkföld függetlenségért évtizedek óta folytatott harcát, és lemond az erőszakról, ugyanakkor nem oszlatta fel magát, és fegyvereit sem adta át a hatóságoknak.

Több tucat fegyvert, több száz kilogramm robbanóanyagot és lőszereket is lefoglaltak a francia hatóságok azokban a fegyverraktárakban, melyek listáját szombat reggel adta át a Baszk Haza és Szabadság (ETA) nevű terrorszervezet - tudatta szombat délután a francia rendőrség.A hatóság vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a lefoglalt fegyvereket használta-e az ETA korábbi terrortámadásoknál. A pár nappal korábban teljes fegyverletételt hirdető ETA 2011-ben már bejelentette, hogy felhagy a fegyveres küzdelemmel, de akkor még nem voltak hajlandóak megválni arzenáljuktól."A jelzett helyeken, tartályokba és zsákokba rejtve, több tucat rövid és hosszú lőfegyvert, több ezer lőszert, több száz kilogramm robbanóanyagot és robbanószer készítéséhez szükséges alapanyagot, több száz detonátort és időzítőt foglaltunk le" - részletezte az eddigi eredményeket a párizsi ügyészség.A madridi kormány közleményben tudatta: a terroristák nem reménykedhetnek kedvező elbánásban vagy büntetlenségben, az ETA pedig bocsánatot kellene kérjen, és azonnal fel kellene magát oszlatnia.Az ETA 1959-ben jött létre. A Baszkföld és Navarra függetlenségéért harcoló terrorszervezet 2011-ben jelentette be, hogy felhagy a fegyveres küzdelemmel. Az évtizedek alatt a hivatalos adatok szerint a baszk terroristák által elkövetett merényletekben 829 ember halt meg.A Baszk Haza és Szabadság (ETA) nevű terrorszervezetnek bocsánatot kell kérnie, és véglegesen fel kell oszlatnia magát - reagált szombaton közlemény útján a madridi kormány arra, hogy az ETA átadta titkos fegyverraktárainak listáját a hatóságoknak.A szervezet fegyvereinek feladása "a spanyol demokrácia végső győzelmét" jelenti az ETA fölött - közölte a kormányzat. A kommünikében az áll, hogy a szervezet tagjai ne számítsanak semmilyen különleges bánásmódra a kormányzat részéről.Átadta 12 titkos fegyverraktárának listáját a francia hatóságoknak a Baszk Haza és Szabadság (ETA) nevű terrorszervezet, a francia civil társadalom "béketeremtőinek" közvetítésével - közölték szombaton az üggyel foglalkozó források.A közvetítésre felkért, úgynevezett Nemzetközi Ellenőrző Bizottság (CIV) nem sokkal később megerősítette a hírt.A fegyvereket és robbanóanyagokat rejtő 12 raktár, amelyben az ETA arzenáljának utolsó még megmaradt fegyvereit tárolják, Franciaország délnyugati Pyrénées-Atlantiques megyéjében található, a spanyol határnál.Az Európai Unió által terrorszervezetként besorolt ETA, amely 2011 októberében jelentette be, hogy felhagy a fegyveres erőszakcselekményekkel és beszünteti tevékenységét, péntekre virradóra a BBC brit televízióhoz eljuttatott közleményben tudatta, hogy szombaton feladja teljes fegyverzetét.Az észak-spanyolországi Baszkföld függetlenségéért hatvan éven át erőszakkal küzdő csoport "a leszerelés hitelesítésére" a konfliktus lezárásán fáradozó, úgynevezett Nemzetközi Ellenőrző Bizottságot kérte fel, amelynek Raymond Kendall, az Interpol volt brit főtitkára is a tagja. A testületet se a madridi, se a párizsi kormány nem ismeri el, misszióját ugyanakkor pénteken közleményben biztosították támogatásukról a spanyol Baszkföld (Euskadi) és Navarra autonóm közösségének kormányai, valamint a franciaországi baszk régió közössége.Az ETA maradék fegyvereinek átadására készülve a francia terrorizmusellenes ügyészség mozgósította a rendőrség illetékes szolgálatait, és tűzszerészeket vezényelt Baszkföld franciaországi régiójába, amely mindig is az ETA hátországaként szolgált.Szakértők szerint az ETA maradék arzenáljában mintegy 130 lőfegyver és két tonna robbanóanyag lehet, amelyeket az ETA tagjai döntően Franciaországban loptak. Ugyanezen szakértők szerint a Baszk Haza és Szabadság a végét járja, miután a titkos mozgalomnak már csak mindössze harmincegynéhány tagja maradt.Ínigo Méndez de Vigo spanyol kormányszóvivő és oktatási miniszter pénteken figyelmeztette a Baszk Haza és Szabadságot (ETA), hogy "semmit nem fog kapni" az önkéntes lefegyverzéséért cserébe. A szóvivő emellett kijelentette, hogy az ETA-nak "kötelessége" feloszlatnia magát, és segítenie kell a hatóságokat számos, a múltban általa elkövetett merénylet értelmi szerzőinek felderítésében.A spanyol csendőrség mindazonáltal kevés reményt fűz ahhoz, hogy a szombaton leadásra kerülő fegyverek megvizsgálásából fény derülhet a - továbbra is megoldásra váró - 224 merénylet részleteire, amelyeket az ETA követett el. Biztosra veszik ugyanis, hogy az átadáson már "tisztára mosott" fegyvereket adnak le, valamint a korábbi támadásoknál használt fegyvereket valószínűleg már át sem adják.A baszk függetlenségért küzdő csoport támadásaiban az elmúlt négy évtizedben nyolcszáznál többen vesztették életüket, és több ezren megsérültek.