Több tucat halottja van a kemény télnek Afganisztánban és Pakisztánban

Több tucat halálos áldozatot követelt a heves havazás Afganisztán és Pakisztán egyes részein, és több autópályát is le kellett zárni, s vasárnap a kabuli kormányhivatalok bezárását is elrendelték.



Afganisztán északi részén, Badahsán tartományban legkevesebb 19 ember meghalt és 17-en megsérültek. A legtöbben lavinák, leszakadó tetők és közúti balesetek miatt vesztették életüket. A tartomány 12 körzetét teljesen elvágta a hó a külvilágtól.



Pakisztán Csitrál nevű körzetében pedig kilenc ember halt meg egy lavina miatt, és tizennégy embert próbálnak kiszabadítani a hatóságok a házakat maga alá temető hó fogságából.



A Kabult Kandahárral összekötő autópályán a hatóságoknak 250 autót és buszt kellett kiszabadítania, mert elakadtak a hóviharban. A környéken ugyanis két méter hó esett. Lezárták az Afganisztán északi és középső részét összekötő egyik kulcsfontosságú útvonalat is, amely a Szálang-hágón vezet át. Ott két és fél méter hó hullott, és az út mindaddig zárva marad, míg az utat meg nem tisztítják és biztonságossá nem teszik.