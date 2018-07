Többen is karonfogva segítették Junckert

Az Európai Bizottság elnöke a NATO-csúcs szerdai gálavacsorája előtt csak segítséggel tudott felmenni a lépcsőn. Az emelvényen is elveszítette az egyensúlyát, politikustársai tartották meg, hogy egyenesen tudjon állni. Jean-Claude Juncker többször is puszival és öleléssel üdvözölte a tagállamok vezetőit, például Angela Merkel német kancellárt és Emmanuel Macron francia államfőt.A lépcsőn lemenni is nehézséget okozott az Európai Bizottság elnökének, aki ezután sem találta az egyensúlyt, többször megbillent, végig tartották és támogatták. Jean-Claude Juncker pedig szó szerint kapaszkodott a mellette lévőkbe.A luxemburgi politikus már több nemzetközi program alkalmával viselkedett félreérthetően. A The Sun brit bulvárlap például ezt az alkohollal hozta összefüggésbe. Mint írják, Jean-Claude Juncker szemmel láthatóan részeg volt az ENSZ tavaly megrendezett genfi csúcstalálkozóján. Pár éve pedig Lettországban a keleti partnerségi csúcstalálkozón voltak sajátos mozdulatai.