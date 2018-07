Többen meghaltak egy hajóbalesetben Thaiföldön, Phuket szigeténél

A korábbi hírek még nyolc megtalált halálos áldozatról számoltak be.



Chareonpol Kumrasee thaiföldi ellentengernagy szerint kicsi az esélye, hogy túlélőket találnak. Az újabb holttestekre a kutatásban részt vevő több mint harminc búvár bukkant rá a Phoenix nevű hajó roncsában. A thaiföldi haditengerészet négy hajója és egy helikopter segíti munkájukat. Phuket kormányzója, Noraphat Plodthong abban reménykedik, hogy a hajó fogságába esett emberek közül néhányan túlélhették a szerencsétlenséget.



A Phoenix a meteorológiai riasztás ellenére merészkedett a monszun évszakban viharos Andamán-tengerre, és egy ötméteres hullám felborította. A hajó fedélzetén 93 kínai turista és 12 thai állampolgár - a legénység és túravezetők - tartózkodott. Negyvenkilenc embert sikerült kimenteni a vízből.



A rendőrség nyomozást indított az ügyben. A hatóságok elmondták, hogy a Phoenix papírjaival minden rendben volt, és nem volt túlterhelve a szerencsétlenség pillanatában. A hajó a parttól 7 kilométerre süllyedt el, a roncs körülbelül 38-40 méterrel a felszín alatt található. Kína bangkoki nagykövetsége közölte, hogy diplomatáit a helyszínre küldte a túlélők megsegítésére.



Előző napi hírek szerint egy másik, kisebb hajó is balesetet szenvedett a térségben, annak utasait - 35 turistát, az ötfős legénységet és egy túravezetőt - sikerült biztonságban partra szállítani.



A népszerű turistaparadicsom hatóságai korábban figyelmeztetést adtak ki, hogy a jövő hét elejéig nagyon rossz időjárási körülményekre lehet számítani a térségben, heves esőzéssel és széllökésekkel.





Korábban írtuk:



Hét holttestet emelt ki a vízből a thaiföldi haditengerészet Phuket szigeténél, ahol előző nap felborult egy hajó a háborgó tengeren 105 emberrel a fedélzetén.



Több tucat kínai turistát eltűntként tartanak nyilván - jelentették be a hatóságok pénteken. A hajótörés áldozatainak száma ezzel nyolcra emelkedett - mondta el Phuket tartomány szóvivője, Busaya Jaipiem. Összesen 49 embert eltűntként tartanak nyilván.



A kutatásban részt vevő több mint harminc búvár a nap folyamán elsősorban a Phoenix nevű hajó roncsát vizsgálja át túlélőket keresve. A thaiföldi haditengerészet négy hajója és egy helikopter segíti munkájukat. Phuket kormányzója, Noraphat Plodthong abban reménykedik, hogy a hajó fogságába esett emberek közül néhányan túlélték a szerencsétlenséget.



A főként kínai turistákat szállító Phoenix a riasztás ellenére merészkedett a monszun évszakban viharos Andamán-tengerre, és egy ötméteres hullám felborította. Előző napi hírek szerint egy másik, kisebb hajó is szerencsétlenül járt a térségben, amelynek utasait sikerült biztonságban partra szállítani. A népszerű turistaparadicsom hatóságai korábban figyelmeztetést adtak ki, hogy a jövő hét elejéig nagyon rossz időjárási körülményekre lehet számítani heves esőzéssel és széllökésekkel a turistaparadicsom térségében.