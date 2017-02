Többen meghaltak egy homszi pokolgépes támadásban

A SANA állami hírügynökség értesülései szerint legalább hárman meghaltak. Talal al-Barrazi, Homsz tartomány kormányzója megerősítette a halottak számát.



A robbantásos merénylet a város kormányerők uralta részében, a belvárosi Zahra negyed főterén történt egy nappal azt követően, hogy a damaszkuszi rezsim repülőgépei bombázták a város lázadók uralta negyedeit. A szerdai légitámadásban legalább kilencen haltak meg, többségükben civilek.



A decemberben teljesen a szíriai hadsereg ellenőrzése alá került Aleppóban a nap folyamán több - feltehetően a lázadók által kilőtt - aknavető gránát csapódott be. A támadásban a szíriai vöröskereszt egyik segélyelosztó központja is találatot kapott, két civil és a segélyszervezet egyik önkéntese vesztette életét. További hét önkéntes megsebesült. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) emigráns szervezet szerint aknavetőgránátok csapódtak be a biztonsági erők ellenőrzőpontjaiba is.



Az Ihbaríja állami tévécsatorna híradása szerint a szíriai hadsereg egy sor települést elfoglalt az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet uralma alatt lévő észak-szíriai el-Báb városától délre. A kormányerők ellenőrzésük alá vonták a többi között Túman, Uvaisíja, Havarát Tadef nevű településeket is, ahol a katonák jelenleg a dzsihadisták által hátrahagyott több száz akna és robbanószerkezet hatástalanításával vannak elfoglalva.



Az OSDH jelentése szerint fellángoltak a harcok el-Báb térségében is, az Ankara által támogatott szíriai ellenzéki fegyveresek csaptak össze a damaszkuszi rezsim erőivel. A harcok azt követően törtek ki, hogy a kormányerők előretörtek délnyugati irányból el-Báb felé. Megfigyelők már korábban arra figyelmeztettek, hogy a szíriai hadsereg hadműveleteinek kiterjesztése az Iszlám Állam ellenőrzése alatt álló térségekre az ország északi részében konfliktust teremt a várost ostromló török hadsereggel és a vele szövetséges szíriai ellenzéki fegyveres csoportokkal.



Egy orosz harci repülőgép csütörtökön az Iszlám Állam állásai helyett a török hadsereg egyik épületére mért csapást el-Báb városában. Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon fejezte ki sajnálatát és részvétét nyilvánította Recep Tayyip Erdogan török elnöknek az incidens miatt.