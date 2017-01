Többször is végigrabolták a falvakat, az interneten árulták a zsákmányt

A rendőrök és a kommandósok kedd reggel négy községben 11 házba hatoltak be – összesen 15-en végezték bilincsben. Ranáta Čuháková rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint közülük négy gyanúsított ellen indítottak eljárást - írja a Parameter.sk A bíróság pénteken vizsgálati fogságba helyezett két feltételezett elkövetőt, akiknek a számlájára több betörés is írható.„Másnap újra eljött. Kileste, hogy mikor nem vagyok otthon és elvitte a notebookomat“ – mesélte egy áldozat, akinek ezzel 600 eurós kárt okoztak.A tolvajcsoport azonban több tucat házba tört be, főként a munkagépekre és műszerekre pályáztak, amiket aztán az interneten árultak. A házkutatások során a rendőrök kábítószert is találtak.