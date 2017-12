Tömegek tüntettek szerte a Közel-Keleten Trump döntése ellen

Milyen gyerekkora volt Becsei Bélának? Ilyen fiatalságot kíván mindenkinek







A Csongrád megyei sportélet szereplőinek gyerekkoráról szóló sorozatunkban ezúttal a fiatalon úszóként és vízilabdázóként is szép eredményeket elért Becsei Béla mesél fiatalságáról. A 70 esztendős hódmezővásárhelyi sportoló ma is aktív életet él, ami diákévei történeteit elmesélve nem is meglepő.