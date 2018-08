Tömegesen érkeznek a szélsőséges szalafista muszlimok Németországba

Rote Hilfe (Vörös segély) nevezetű csoport 1300-ról 1450-re tudta növelni taglétszámát.

Németország továbbra is az iszlamisták célkeresztjében van, és az Iszlám Állam továbbra is menekülteknek álcázott terroristákat próbál bejuttatni Európába.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) fővárosi kirendeltsége szerint továbbra is ellenőrizetlen mértékben özönlenek a szalafisták Berlinbe – írja a 888.hu a Der Tagesspiegel cikke alapján, olvasható az Origón A fővárosban közel 1000 szalafistáról tudnak a hatóságok – ez 2017-es statisztika, az azt megelőző évben pedig „mindössze" 840-en voltak.Ennek az ezer erősen szélsőséges muszlimnak a fele hajlamos az erőszakra és a további radikalizálódásra is.A BfV foglalkozik a szélsőbaloldali radikálisokkal is, közölték, hogy aA szélsőjobboldali csoportok a legkisebb taglétszámúak a német fővárosban, a Reichsbürger (Birodalmi Állampolgárok) nevű formáció mindössze 500 tagot számlál.Itt érdemes visszakanyarodni a szalafistákhoz, országosan ugyanis a nyáron9700-ról 10 800-ra emelkedett a számuk,és ennek megfelelően már a radikalizálódásra való hajlam is rosszabb arányt mutat:1900 olyan ember van, aki fogékony lehet arra, hogy terrorista váljon belőle.Ez egyébként szintén a BfV jelentéséből derült ki, amely megállapította, hogyMindennek fényében elég aggasztó a szimbolikája annak, hogy az As-Sahaba mecset szalafistái új imaházat vásárolnak, amely a tervek szerint 1000 muszlim hívőnek adna helyet Berlinben.