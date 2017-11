Tömeggyilkosság Egyiptomban: 235 halott és 109 sebesült

Áder János részvéttáviratot küldött az egyiptomi elnöknek



Áder János köztársasági elnök részvéttáviratot küldött Abdel-Fattáh Esz-Szíszinek, Egyiptom elnökének az országban pénteken történt, több mint kétszáz halálos áldozatot követelő merénylet miatt.



A köztársasági elnök azt írta: mély megrendüléssel értesült arról, hogy Bír-el-Abd városában kegyetlen tömegmészárlást követtek el, amely több száz ártatlan egyiptomi állampolgár életét követelte.



Áder János őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és barátainak, Egyiptom népének. Mint írta, ezekben a nehéz órákban "magyar részről lélekben ott vagyunk mindazokkal, akik a gonosz terrortámadás után most szeretteiket gyászolják". Hozzátette: szívből átérezzük veszteségüket, osztozunk fájdalmukban és mielőbbi felgyógyulást kívánunk az embertelen merénylet sebesültjeinek.



Magyarország a jövőben is minden támogatást megad ahhoz, hogy a gyilkolás, a terror megszállottjai a világon sehol se fenyegethessék a hitüket békésen megvalló, jóakaratú emberek életét - olvasható a táviratban.

Robbantással és lőfegyverekkel tömeggyilkos merényletet követtek el pénteken Egyiptomban egy mecsetnél. A halálos áldozatok száma az egyiptomi állami televízió közlése szerint legkevesebb 235, a sebesülteké 109.A merényletet a Sínai-félszigeten követték el, Bír-el-Abdban. A támadók a korábban jelentett hatnál jóval többen, mintegy negyvenen voltak. Az első hírek a mecseten kívülre, az épület köré telepített robbanóeszközökről szóltak, amelyeket akkor repítettek a levegőbe a támadók, amikor a hívek éppen távoztak a hagyományos pénteki ima után a templomból. Későbbi hírek szerint csak egyetlen robbanás történt, az viszont a mecseten belül. A támadók a kimenekülőkre lőni kezdtek különböző szögekből, majd pedig a sebesülteken segítőkre és a mentőautókra is golyózáport zúdítottak. Mintegy húsz percig tüzeltek, közben azt kiáltozták, hogy Allahu akbar! (Allah hatalmas) és "hitetlenek" meggyilkolására szólítottak fel, végül pedig négy terepjáró gépkocsival elmenekültek.Az egyiptomi államfő, Abdel-Fattáh Esz-Szíszi a merénylet hírére rendkívüli ülésre hívta össze a védelmi és a belügyi tárca vezetőit, továbbá a hírszerzés főnökét.Az egyiptomi kormány háromnapos gyászt hirdetett.A merénylet elkövetőjeként egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett.Egyes helyi híradások szerint a mecsetben szúfi hívők is voltak, akiket gyakran támadnak meg az iszlám szunnita ágához tartozó radikálisok, főként az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet harcosai, mert hitehagyottaknak, bálványimádóknak tartják őket.Az egyiptomi elnök kíméletlen válaszcsapással fenyegette meg az elkövetőket."A hadsereg és a rendőrség minden erővel megtorolja mártírjaink halálát" - fogalmazott televíziós beszédben Szíszi, és nem a levegőbe beszélt, mivel az egyiptomi légierő már péntek este légi csapásokat mért azokra a hegyes területekre, amelyekre feltehetően visszahúzódtak a merénylők. A légitámadás eredményességéről még nincs hír.Az orosz, az amerikai és a francia elnök egyaránt elítélte a merényletet.Vlagyimir Putyin orosz államfő táviratban fejezte ki részvétét Abdel-Azíz esz-Szíszi egyiptomi elnöknek és hangsúlyozta, hogy Oroszország a jövőben is kész együttműködni a baráti Egyiptommal a nemzetközi terrorizmus erői elleni harcban.Donald Trump amerikai elnök "ártatlan és védtelen egyiptomi imádkozók elleni borzasztó és gyáva tettnek" minősítette a terrortámadást. "A világ nem tűrheti el a terrorizmust, katonai téren kell megvédeni magunkat és hiteltelenítenünk kell a terrorizmus létezésük alapját képező szélsőséges ideológiát".Elítélte a merényletet Emmanuel Macron francia elnök, aki Twitter-üzenetben fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak.

Határozottan fel kell lépni a határokat nem ismerő terrorizmus jelentette veszéllyel szemben és növelni kell a közös erőfeszítéseket az értelmetlen erőszak megelőzésére és kezelésére

- jelentette ki Sztella Kiriakídisz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke pénteken.Izrael is részvétét fejezte ki Egyiptomnak a merénylet után. Naftali Benett izraeli oktatási miniszter kijelentette, hogy "itt az ideje a nemzetközi egységnek a terrorizmus elleni háborúban, akárhol jelentkezzék is - Oroszországban, Európában, az Egyesült Államokban, Izraelben vagy az arab világban"

