Tőrbe csalták a Köpcös fiat, kis híján otthagyták a fogukat

Megsebesültek egy támadásban a Sinaloa mexikói drogkartellt korábban irányító drogbáró, "a Köpcös" Joaquín Guzmán fiai; valószínűleg a bűnszervezeten belüli belső leszámolásról van szó - derül ki abból a levélből, melyet csütörtökön kaptak különböző mexikói médiumok.



A levél szerint a támadást múlt szombaton hajtották végre, Dámaso López, a kartell egyik alvezérének utasítására. A levél írója azt állítja, hogy López találkozóra hívta a Köpcös családtagjait, ahová velük tartott Ismael Zambada, Guzmán egykori társa és feltételezett utóda is.



A levél szerint a találkozó helyszínén kiderült, hogy López nem jelent meg, hanem csapdát állított. Tüzet nyitottak rájuk, és többen meg is haltak. Guzmán fiai és Zambada megsebesültek ugyan, de elmenekültek, mihelyst rájöttek, hogy López tőrbe akarta csalni őket. Egy pár kilométerre lévő faluban kerestek menedéket, ahol a helyiek segítettek rajtuk.



A Mexikó nyugati partján fekvő Sinaloa államon a szokásosnál is brutálisabb erőszakhullám söpör végig; az elmúlt 24 órában 12 ember halt meg. Genaro Robles Casillas tábornok, közbiztonsági államtitkár szerint a Sinaloa drogkartellen belüli bandaháborúról van szó.



Joaquín Guzmánt január közepén Mexikó kiadta az Egyesült Államoknak.