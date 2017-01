Töredezik a máltai Azúr Ablak

Egy hatalmas szikladarab szakadt le Málta egyik legnépszerűbb természeti látványosságáról, a Gozo szigeti Azúr Ablakról, egy tenger fölé magasodó természetes kőhídról, amelynek különleges környezetében számos filmjelenetet forgattak, például a Trónok harcához.



A Times of Malta című angol nyelvű lapban szombaton közölt fotón jól látható a frissen leszakadt kőtömb éles kontrasztot alkotó hűlt helye a kőhíd tengerbe nyúló lábán.



A földközi-tengeri szigetországot napok óta zord idő sújtja, az erős széllökések hatalmas hullámokat keltenek.



A héten hét külföldi turistát (angolokat, hollandokat és egy fehéroroszt) sodort magával a tengerbe egy partra kicsapó hatalmas hullám az Azúr Ablakot is magába foglaló dwejrai partszakaszon. A strandolóknak sikerült saját erejükből visszakapaszkodniuk a szárazföldre, de sebeiket kórházban kellett ellátni.



Az évente sok ezer látogatót vonzó Azúr Ablak erodálódása miatt egyre jobban aggódnak Máltán, különösen azóta, hogy egy tavaly áprilisban készült légi felvétel repedéseket mutatott ki a sziklán.



Tovább erősödtek az aggodalmak novemberben, amikor nyilvánosságra került egy videó, amelyen egy vakmerő férfi a mélybe ugrik a kőhíd 28 méter magas tetejéről, magával sodorva a tengerbe egy rakás kőtörmeléket is.



A kőhídra felmászni ma már tilos, pénzbüntetés jár érte, de a hatóságok elismerték, hogy nincs kapacitásuk a megfelelő ellenőrzésre.



Mostanihoz hasonló méretű kőomlás legutóbb 2012-ben történt.



A környezetvédelmi minisztérium 2013-as vizsgálata azt állapította meg, hogy nem fenyeget az Azúr Ablak szerkezetének összeomlása, de az apró erodálódás elkerülhetetlen.



Becslések szerint az elmúlt 30 évben a külső réteg 90 százaléka pattogzott le a két tengeri barlang beomlásával keletkezett különleges természeti képződményről.