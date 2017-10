Török harci járművek Szíriában csaptak össze dzsihadistákkal

A szemtanúk azt mondták, látták, amint a török harci járművek Atmahnál beléptek Idlíb tartományba.



Recep Tayyip Erdogan török elnök szombaton bejelentette, hogy az Ankara támogatását élvező szíriai lázadók hadműveletet hajtanak végre a többnyire a Tahrír-es-Sám kezén lévő Idlíb térségben. Ennek a dzsihadista szövetségnek a tagja a Fatah es-Sám, az al-Kaidával kapcsolatban álló egykori en-Nuszra Front is.



Törökország Oroszországgal és Iránnal feszültségmentesítési övezetek létrehozásán dolgozik Szíriában, de mindenekelőtt Idlíb tartományban. Törökország felkelőcsoportokat támogat, Irán és Oroszország pedig Bassár el-Aszadot támogatja a konfliktusban.



Több akna egy közelben lévő menekülttáborba és egy idlíbi határátkelőbe csapódott be - jelentette ellenzéki forrásokra hivatkozva a dpa hírügynökség. Sebesülésekről nem érkeztek jelentések.



Közben a szíriai kormányerők el-Majádínt, az Iszlám Államnak (IÁ) az északkelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban lévő erősségét támadták - jelentette a SANA hivatalos hírügynökség.



A Bassár el-Aszadhoz hű erők a múlt pénteken elérték el-Majadín külvárosait, és most a várostól nyugatra harcolnak.



El-Majadín az Iszlám Állam "el-Dzsaír tartományának de facto székhelye".