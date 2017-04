Török népszavazás - Erdogan hívei tűzijátékkal ünnepelnek, jön az elnöki rendszer

jelentette be Binali Yildirim török miniszterelnök. Török sajtójelentések szerint az igen szavazatok aránya 51,3 százalék a voksok 99 százalékos feldolgozottsága mellett.A kormányfő úgy fogalmazott: "a nem hivatalos eredmények szerint a népszavazás igennel fejeződött be. Mindenki biztos lehet benne, hogy ezt az eredményt népünk békéje céljából a legjobb módon használjuk majd fel. Ennek a választásnak nincs vesztese, egész Törökország nyert vele. Büszkék vagyunk rá, hogy a nemzet egy nézetet vall velünk" - tette hozzá.Telefonon gratulált vasárnap Recep Tayyip Erdogan török államfő Binali Yildirim kormányfőnek és más szövetségeseinek az elnöki rendszer bevezetéséről tartott népszavazás eredményéhez - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.A szavazatok 98,2 százalékos feldolgozottsága szerint az alkotmánymódosítást támogató igen szavazatok kerültek csekély többségbe 51,3 százalékkal.Erdogan elnök hívei Isztambulban tűzijátékkal ünnepelték az eredményt, amely egyelőre még nem hivatalos részeredmény. Eközben az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) bejelentette, hogy kérvényezni fogják a szavazatok egy részének újraszámlálását, mert "törvénytelenségeket" tapasztaltak a referendum során.Az elnöki rendszer bevezetését támogató igen szavazatok 51,9 százalékon, a változtatást ellenző nem voksok 48,1 százalékon állnak a szavazatok 94 százalékos feldolgozottságánál a vasárnapi referendumon Törökországban - jelentette a török média. A török nagyvárosok közül Isztambulban és Ankarában is előnyre tettek szert a nem szavazatok.A Boszporusz-parti metropoliszban 50,9, a fővárosban pedig 50,1 százalékon állnak az elnöki rendszer bevezetése elleni voksok. Izmirben is a nemek tábora van többségben 68,5 százalékkal a részeredmények szerint, csakúgy mint Antalyában és Adanában, valamint a többségében kurdok lakta délkeleti Diyarbakirban, ahol szintén többen szavaztak az elnöki rendszer bevezetése ellen. Bursában 53,2 százalékkal az igenek vezetnek. Veysi Kaynak török miniszterelnök-helyettes a Habertürk című tekinytélyes napilap jelentése szerint úgy nyilatkozott, hogy az igen szavazatok elmaradnak a várt aránytól, de így is vezetnek. A Habertürk adatai alapján a részvételi arány 86,7 százalékos volt.Az első részeredmények az igen szavazatok fölényes győzelmét mutatják a vasárnap Törökországban az elnöki rendszer bevezetéséről tartott népszavazáson - adta hírül az NTV török televízió.A szavazatok 25 százalékos feldolgozottsága mellett az alkotmánymódosításokat támogató voksok aránya 63 százalék. Más források is hasonló számokat tettek közzé: a CNN-Türk televízióban az első részeredmények szerint az igenek aránya 62 százalék, a voksok 27 százalékos feldolgozottsága mellett.- A voksolás alatt a DHA hírügynökség jelentése szerint tragikus incidens játszódott le a délkeleti Diyarbakir tartományban egy szavazóhelyiségnél. Többen összeszólalkoztak, és a vitában szúró-, illetve lőfegyverek is előkerültek. Az összetűzésben hárman megsebesültek, és közülük ketten később belehaltak sérüléseikbe. A vita okára egyelőre nem derült fény

Korábban írtuk:



Recep Tayyip Erdogan török államfő (középen) üdvözli támogatóit, mielőtt leadja voksát a népszavazáson egy isztambuli szavazóhelyiségben. Fotó: MTI

Megkezdődött vasárnap reggel Törökországban az elnöki rendszer bevezetéséről szóló népszavazás, az ország keleti felében helyi idő szerint 7 órakor megnyitották a szavazóhelyiségeket. Tizennyolc olyan alkotmánymódosításról döntenek a választópolgárok, amelyeknek értelmében nem a miniszterelnök, hanem a mindenkori államfő lenne a végrehajtó hatalom feje az országban, a kormányfői tisztség meg is szűnne.

A referendumon 55,3 millió belföldön élő és nem egészen 3 millió külföldön élő török adhatja le voksát. Recep Tayyip Erdogan török elnök célja évek óta a kormányzati berendezkedés megváltoztatása. Azt állítja, hogy ez nem az ő személyes céljait szolgálja, hanem az elnöki rendszer erősebbé és biztonságosabbá tenné országát.A legutóbbi közvélemény-kutatások nagyrészt az alkotmánymódosítás mellett szavazók szűk, 51-52 százalékos győzelmét vetítik előre, köztük a kemalista ellenzéki Köztársasági Néppárthoz (CHP) közeli Gezici nevű cég is. Egyúttal van olyan felmérés, amely 60 százalék feletti eredményt jósol a támogató szavazatoknak.