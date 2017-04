Török népszavazás: sokan nem tudtak élni szavazati jogukkal

Egy ellenzéki vezető a népszavazás semmissé nyilvánítását kérte

Az államfő jogköreit kiterjesztő alkotmánymódosításról tartott vasárnapi népszavazás semmissé nyilvánítását kérte a legnagyobb világi ellenzéki török párt egyik vezetője választási szabálytalanságokra hivatkozva. "Csak egyetlen lehetséges döntés van, hogy a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) nyilvánítsa érvénytelennek a szavazást" - közölte Bülent Tezcan, a szociáldemokrata Köztársasági Néppárt (CHP) alelnöke a Dogan török hírügynökség jelentése szerint. Tezcan elmondta, az ország számos régiójából kaptak olyan panaszokat, hogy sokan nem tudtak élni szavazati jogukkal, és egyes helyeken a voksokat is titokban számolták össze. Hangoztatta, hogy szükség esetén az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.

A vasárnapi referendum kiélezett eredményét tükrözte a hétfői török sajtó



A kormánypárti lapok "Törökország győzelmét" ünnepelték, az ellenzéki újságok az állítólagos választási csalást és az elnöki rendszert bírálók erejét emelték ki. A Sabah című, legfőbb kormánypárti napilap a nép forradalmaként és a demokrácia ünnepeként értékelte az elnöki rendszer bevezetését támogató szavazatok győzelmét. Az újság Recep Tayyip Erdogan elnök és Binali Yildirim kormányfő vasárnap éjszakai beszédét idézve a 80 milliós nemzet történelmi diadaláról számolt be. "A nép az urnáknál koronázta meg a tavaly július 15-i puccskísérlettel kezdődött hősies ellenállást és új fejezetet nyitott a demokrácia történetében. Az emberek a stabilitásra, egy nagy Törökországra, az erős vezetésre mondtak igent, olyan leckét adva ezzel Európának népuralomból, amelyet az nem felejt el" - írta a Sabah. A kemalista, ellenzéki, Sözcü című napilap egy kérdést tűzött a címlapjára: "Nyugodt a lelkiismeretek?". A kérdést a Legfőbb Választási Tanácsnak (YSK) címezte az után, hogy a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) vezető politikusai vasárnap késő este azzal vádolták meg a testületet, hogy az 2,5 millió - hivatali pecsét nélküli - szavazócédulát érvényesnek számolt a voksok összesítésénél, amivel megfordította a referendum kimenetelét. A kemalista újság három fényképfelvételt is közzétett az állítólagos csalás bizonyítására. Az egyiken egy ismeretlen egy sanliurfai szavazóhelyiségben egymás után nyomja rá a szavazópecsétet a cédulák elnöki rendszert támogató "igen" feliratára. A második fényképen egy Mus tartománybeli falu kormánypárti polgármestere látható, aki a szavazókkal együtt lépve a fülkébe ellenőrizte, hogy igennel voksolnak-e. A harmadik felvételen Ankara Sincan körzetében az egyik szavazatszámláló bizottság elnöke hivatali pecsét nélküli szavazócédulákra utólag nyomja rá a pecsétet. A Sözcü hangsúlyozta, hogy a nem szavazatok győztek Törökország három legnagyobb városában: Isztambulban, Ankarában és Izmirben is. A nagy példányszámú, Posta című lap tartózkodóan értékelte a vasárnapi eredményt: "Nem győzelem, nem vereség" - olvasható a címlapon. Az újság úgy látja: az ország vezetése "súlyos sárga lapot" kapott azzal, hogy még Antalyában, Adanában, valamint a kormánypárt "isztambuli fellegvárainak" számító Üsküdarban és Eyüpben is a nemek nyertek. A lap emlékeztetett arra, hogy a 2015 novemberében tartott, előrehozott parlamenti választásokon a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) egymaga elért 49,5 százalékot, míg vasárnap az elnöki rendszer ügyét támogató nacionalista ellenzéki Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) szavazóinak segítségével tett szert 51,4 százalékra. A Posta értelmezésében ez azt jelenti, hogy az AKP-pártiak számában visszaesés történt, a MHP-t pedig egyenesen az összeomlás veszélye fenyegeti. A Hürriyet című tekintélyes napilap kiemelte: 94 évvel a Török Köztársaság megalapítása után Törökországban ismét új rendszert vezetnek be. Az újság arról is beszámolt, hogy az ország 30 nagyvárosából 17-ben a nemek, 13-ban pedig az igenek jutottak előnyhöz. A Hürriyet is arról írt, hogy az AKP-nak és a MHP-nek 2015 novemberében együttesen még 61,4 százalék volt az aránya, amely vasárnap mintegy 10 százalékkal kevesebbnek mutatkozott. A kormányközeli Aksam napilap szerint Törökországban a nép "a bilincseitől megszabadulva átvette az irányítást". Az újság úgy vélte, hogy Erdogan "megálljt intett" minden kívülről és belülről érkező támadásnak, köztük az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatának, amelyet Ankara a puccskísérletért tesz felelőssé, valamint a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadárjainak, akik Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytatnak. Az Aksam szerint a referendumnak az az üzenete, hogy nem az említett terrorszervezetek és az azokat támogató Európa, hanem Erdogan irányítja az országot. Az ellenzéki Aydinlik ironikusan úgy fogalmazott: "nincs pecsét az alkotmányon". Az újság kifejtette: egy 50 százalék körül elfogadott alkotmánymódosítás nem működik. A jövő nem reményteli a kormánypárt számára, a vasárnapi összesítést látva az AKP "fejjel lefelé halad". Mivel az MHP támogatása ellenére az AKP a nagyvárosokban elvesztette a népszavazást, nem nyerhet a következő köztársaságielnök-választáson és többséghez sem juthat a parlamentben - vélte a lap.



Megerősítette az igenek győzelmét a választási bizottsá



Az "igen" mellett folytatott kampány - a számlálás jelenlegi állása szerint - 1,25 millióval több szavazatot eredményezett, mint a módosításokat elutasítók kampánya, miközben már csak mintegy 600 ezer szavazat összeszámlálása van hátra. Mindez azt jelenti, hogy a módosításokat jóváhagyták - jelentette be ankarai sajtóértekezletén Sadi Güven, a központi választási testület (YSK) elnöke. Güven újfent elmondta, hogy a beérkezett számos panaszt mérlegelve, a Legfelsőbb Választási Tanács úgy döntött, érvényesnek tekinti azokat a voksokat, amelyeket a testület tisztségviselői által le nem pecsételt szavazólapon adtak le, hacsak nem bizonyítható a csalás ténye. Az ellenzék állítása szerint az urnák lezárása előtt nem sokkal meghozott döntés kérdésessé teszi a szavazás érvényességét. Sadi Güven ezzel szemben azt hozta fel, hogy a testület még azelőtt hozta meg döntését, hogy a voksok bekerültek volna a szavazatszámlálás rendszerébe. Emellett a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) és az ellenzék vezető pártjának képviselői szinte minden szavazóhelyiségben jelen voltak, és kézjegyükkel látták el a szavazatszámlálást összesítő jelentéseket. A Legfelsőbb Választási Tanács elnöke azt mondta, a hivatalos végeredményt várhatóan 11-12 nap múlva teszik közzé.



A németországi törökök nagy többsége az elnöki rendszer bevezetésére szavazott

A németországi törökök közel kétharmada igennel szavazott a Recep Tayyip Erdogan hatalmát jelentősen kiterjesztő elnöki rendszer bevezetésére - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség hétfőre virradó éjjel. A vasárnapi népszavazás külföldön leadott szavazatainak majdnem teljes összeszámlálása alapján Ausztriában ennél is magasabb, 73,5 százalék volt az igennel szavazók aránya, de Hollandiában is az ott élő törökök 71 százaléka támogatta az elnöki rendszer bevezetését célzó alkotmánymódosításokat. Európában a legmagasabb arányban, 75,1 százalékban a belgiumi törökök szavaztak igennel, míg Svájcban 38 százalékkal egyértelmű kisebbségben maradt a támogatók tábora. A török népszavazás kampánya idején különösen Németország és Hollandia viszonya vált feszültté Ankarával, miután a két ország megakadályozta, hogy török miniszterek az alkotmánymódosítások mellett kampányoljanak az ott élő török kisebbség körében. Válaszul Erdogan és más török vezetők többször "náci módszerek" alkalmazásával vádolták, illetve idegengyűlölőnek és iszlámellenesnek nevezték a nyugat-európai politikusokat. Az Anadolu által közölt számok alapján a külföldön élő törökök összesen 59,2 százaléka voksolt igennel, míg az otthoniaknak csak 51,2 százaléka. A hírügynökség a török Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adataira hivatkozott. A testület szerint külföldön 2,9 millió választásra jogosult török regisztráltatta magát, felük Németországban. A külföldön élő törökök az összes választásra jogosult török mintegy 5 százalékát teszik ki.