Török puccskísérlet - Újabb kéttucat újságírót ítéltek börtönbüntetésre

Recep Tayyip Erdogan török államfő a napokban kijelentette, hogy a terrorizmus "nem magától terem", "kertészei" a vezércikkírók, véleményvezérek. "Ezek a kertészek azok, akiket az emberek gondolkodónak tekintenek. Az újságjaikban megjelenő vezércikkeikkel öntöznek. Egy napon pedig terroristaként jelennek meg az ember előtt" - fogalmazott Erdogan.



A mostani pernek összesen 29 vádlottja volt, de három ember aktáját elkülönítették az ügytől, egy embert pedig felmentettek.



Ankara az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát okolja a 2016-os hatalomátvételi incidensért. A hivatalos török álláspont szerint a hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami és a magánszférába.



Az énekesből lett tárcaírót, Atilla Tast három év egy hónap tizenöt nap börtönbüntetésre ítélték, amiért "tudva és akarva" segítette a Gülen-hálózatot. Az újságíró Murat Aksoyt két év egy hónap szabadságvesztéssel sújtották ugyanezen okból. A bírósági döntés értelmében a szabadlábon tartózkodó Tast és Aksoyt egyelőre nem tartóztatják le, azonban nem hagyhatják el az országot.



Tizenkét további vádlottat terrorszervezeti tagság miatt hat év három hónap szabadságvesztésre ítéltek, köztük az egykori baloldali politikust és újságírót, Gökce Firat Culhaoglut, 11 ember pedig ugyanezért a vádért hét és fél évet kapott.



A vádirat alapján némelyek pénzzel támogatták a gülenistákat, van, aki használta a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programot, amelyen keresztül a kormány szerint a puccskísérletet előkészítették, de olyan is akad, aki telefonos kapcsolatban állt a Gülen-hálózat felső vezetőivel vagy a mozgalom javára folytatott kampányt a közösségi médiában és az újsághírekben.



Atilla Tas az ítélethirdetés után elmondta: "bírósági döntés, tiszteletben tartjuk. Mindig azt mondtam, hogy bízom és hiszek az igazságban. Ellenzéki voltam, mást nem csináltam. Ha egy országban bűn ellenzékinek lenni, akkor bűnös vagyok."



A Török Újságírók Egyesületének (TGS) legutóbbi összesítése szerint jelenleg 149 újságírót tartanak fogva Törökország börtöneiben. A puccskísérlet óta tartó rendkívüli állapot keretében egyúttal száznál is több médiaintézményt bezártak. A Riporterek Határok Nélkül (RSF) sajtószabadságról készített rangsorában 180 ország között Törökország a 155. helyen áll.



A puccskísérlet után indult perekben már súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetést is szabtak ki újságírókra.