Törökország Csehországnak: adják ki a szíriai kurd párt egykori vezetőjét

A török igazságügyi minisztérium már vasárnap hivatalosan kérelmezte Csehországtól a legfőbb szíriai kurd párt egykori vezetőjének a kiadatását, miután Száleh Muszlimot török kérésre a cseh hatóságok vasárnap virradóra Prágában őrizetbe vették - jelentette be Bekir Bozdag török kormányszóvivő hétfőn az NTV török hírtelevíziónak adott interjújában.



Közölte: a kiadatásra vonatkozó aktát Ankara megküldte a cseh fővárosba. Azt is mondta, hogy Száleh Muszlim még hétfőn bíróság elé áll Csehországban. Hozzátette: Törökország arra számít, hogy Prága kiadja a férfit. A szíriai kurd Demokratikus Egység Pártját (PYD) Törökországban terroristacsoportként tartják számon. Száleh Muszlim és a PYD több tucat magas rangú tagja ellen Törökországban letartóztatási parancs van érvényben.



A szíriai állampolgárságú férfi fejére a török Interpol egymillió dollár jutalmat tűzött ki, és annak ellenére körözi, hogy Muszlim tavaly távozott a párt vezetéséből, igaz a pártra még ma is jelentős a befolyása. A PYD katonai szárnya, a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű milícia jelentős területeket tart ellenőrzése alatt Szíria északi, török határ menti körzeteiben. A szíriai konfliktus 2011-es kezdete óta a kurd milícia és szövetségesei önhatalmúlag autonóm kantonokat alakítottak ki a térségben.



Ankara, amely a törökországi kurd szeparatista Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetséges terrorszervezetnek tartja az YPG-t, január 20-án hadműveletet indított ellene Észak-Szíriában, Afrín térségében. Száleh Muszlim a közel-keleti helyzetről rendszeresen Prágában megrendezett tanácskozáson vett részt meghívott vendégként.