Törökország szabadlábra helyezi a Die Welt tudósítóját

Az Anadolu török hírügynökség nem sokkal később jelentette, hogy elkészült a vádirat Yücel ellen, és az illetékes bíróság be is fogadta. Az ügyészek 18 évi börtönbüntetés kiszabását kérik rá.



A Die Welt először már megtörtént eseményként közölte Yücel szabadon bocsátását, de később pontosított, azt írta a Twitteren: a tudósító még nem hagyhatta el a börtönt. Ezután jelent meg az Anadolu információja.



Yücelt terrorizmus és kémkedés gyanújával, vádemelés és bírósági tárgyalás nélkül börtönözték be tavaly február 14-én. Erre a 2016 nyári puccskísérlet után kihirdetett rendkívüli állapot ad lehetőséget. Recep Tayyip Erdogan török elnök "ügynöknek" bélyegezte az újságírót, aki 2015-ben kezdte törökországi munkáját, és minden vádat tagadott.



Yücel német-török kettős állampolgár. Berlin többször követelte a tudósító szabadon engedését, és a Törökországban politikai okok miatt bebörtönzött más állampolgárai szabadon engedéséért is nyomást gyakorol Ankarára. Binali Yildirim török kormányfő, mielőtt csütörtökön Berlinben tárgyalt Angela Merkel kancellárral, utalt arra, hogy lesz előrelépés Yücel ügyében, de hozzátette, hogy a döntés a török bíróságok dolga, nem a kormányé.



A német külügyminisztérium szóvivője pedig arról számolt be, hogy Sigmar Gabriel miniszter is sokat tett a tudósító ügyében az utóbbi napokban és órákban.



Becslések szerint Törökországban jelenleg legalább 150 újságíró van börtönben.