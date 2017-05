Törölték a British Airways budapesti járatait is

A British Airways informatikai rendszerében keletkezett hiba miatt a szombati, budapesti járatokat is törölte a légitársaság - derül ki a Budapest Airport járatinformációs rendszeréből. Szombaton a brit légicég négy járatot közlekedtet Budapestre, a délelőtti járatok rendben megérkeztek, a délután 16.55-kor, és este 18.20-kor érkező járatot nem indítják el, emiatt a Londonba Budapestről 17.50-kor és 19.10-kor induló British Airways-gépek sem szállnak fel.



A társaság közölte, hogy két londoni bázisrepülőteréről, Heathrow-ról és Gatwickről sem indít járatokat este 6 óráig az informatikai rendszerben keletkezett meghibásodás miatt.



A BA kérte utasait, hogy mindenképpen ellenőrizzék, indul-e járatuk, mielőtt kimennének a repülőtérre. A cég kérte azt is, hogy Heathrow-ra és Gatwickre egyelőre senki ne menjen ki, mert óriási a zsúfoltság.



A hiba a BA teljes, globális informatikai hálózatát érinti, ezért külföldi repülőtereken is akadoznak, több helyen leálltak a British Airways járatai.



Sok utas a Twitteren és egyéb közösségi portálon arról számolt be, hogy órák óta ül a repülőtereken elakadt BA-járatok fedélzetén. A beszámolók szerint a pilóták azt közölték az utasokkal, hogy az utaslistákon szereplő neveket és a feladott csomagokat összekapcsoló program hibája okozza a fennakadást.



A gépek leszállását a probléma elvileg nem érinti, de Heathrow-n az érkező gépek nem tudnak beállni kijelölt parkolóhelyükre, mivel azokat a járattörlések miatt el nem indult gépek foglalják el. A betonon veszteglő repülőgépekben is sok utas várja, hogy kiszállhasson.



A fennakadás várhatóan a következő napokra is kihat, elsősorban Heathrow-n. A London nyugati határában fekvő hatalmas repülőtér Európa legnagyobb forgalmú légikikötője, amelynek évente 480 ezer - naponta átlagosan több mint 1300 - járat indítására és fogadására van hatósági engedélye. Heathrow e keret 98 százalékát meghaladó kapacitás-kihasználtsággal működik, így a szombatihoz hasonló incidensek mindig hosszú ideig tartó forgalmi torlódásokat okoznak.



