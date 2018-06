Történelmi találkozó - Trump szerint a vártnál is jobban sikerült a tárgyalás Kim Dzsong Unnal

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (b) és Donald Trump amerikai elnök, miután közös dokumentumot írtak alá a szingapúri Capella Hotelben rendezett csúcstalálkozójuk végén 2018. június 12-én.

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Alább olvasható Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezetőjének szingapúri csúcstalálkozóját lezáró közös nyilatkozata.



Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Kim Dzsong Un, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Államügyi Bizottságának elnöke először tartott történelmi csúcstalálkozót Szingapúrban 2018. június 12-én.



Trump elnök és Kim Dzsong Un elnök átfogó, mély és őszinte véleménycserét folytatott az új amerikai-észak-koreai kapcsolatok kialakításáról, és a tartós, szilárd béke megteremtéséről a Koreai-félszigeten. Trump elnök elkötelezte magát amellett, hogy biztonsági garanciákat nyújt a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak, Kim Dzsong Un elnök pedig újra megerősítette határozott és megingathatatlan elkötelezettségét a Koreai-félsziget teljes atommentesítése mellett.



Trump elnök és Kim Dzsong Un elnök - meggyőződve arról, hogy az új amerikai-észak-koreai kapcsolatok kialakítása hozzájárul a Koreai-félsziget és a világ békéjéhez és jólétéhez, illetve felismerve, hogy a kölcsönös bizalomépítés előmozdíthatja a Koreai-félsziget atommentesítését - kijelenti:



1. Az Egyesült Államok és Észak-Korea elkötelezi magát új amerikai-észak-koreai kapcsolatok kialakítása mellett, összhangban a két ország népének béke és jólét iránti vágyával.



2. Az Egyesült Államok és Észak-Korea egyesíti erőfeszítéseit, hogy tartós és szilárd békemegállapodást hozzanak létre a Koreai-félszigeten.



3. Újra megerősítve a 2018. április 27-i panmindzsoni nyilatkozatot, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elkötelezi magát, hogy a Koreai-félsziget teljes atommentesítéséért dolgozik.



4. Az Egyesült Államok és Észak-Korea elkötelezi magát, hogy átadja egymásnak a hadifoglyok és ütközetben eltűntek maradványait, és azonnal átadja a már azonosítottakat.



Elismerve, hogy az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó - amelyre elsőként került sor a történelemben - korszakalkotó, nagy jelentőségű esemény volt, illetve túllépve a két ország közötti feszültség és ellenségeskedés évtizedein egy új jövő felé, Trump elnök és Kim Dzsong Un elnök kötelezettséget vállal a közös nyilatkozat megállapításainak teljes és mielőbbi végrehajtása mellett.



Az Egyesült Államok és Észak-Korea elkötelezi magát, hogy a lehető leghamarabb további tárgyalásokat tart Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és egy rangban megfelelő észak-koreai tisztségviselő vezetésével az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó eredményeinek megvalósítása érdekében.



Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Kim Dzsong Un, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Államügyi Bizottságának elnöke elkötelezte magát, hogy együttműködnek az új amerikai-észak-koreai kapcsolatok kialakítása és a Koreai-félsziget, valamint a világ békéjének, jólétének és biztonságának előmozdítása érdekében.

Fotó: MTI/EPA/The Straits Time/Kevin Lim

Így elemezte a két vezető viselkedését egy testbeszédszakértő:



Egy testbeszédszakértő szerint mind Donald Trump amerikai elnök, mind Kim Dzsong Un észak-koreai vezető igyekezett magabiztosnak látszani történelmi jelentőségű keddi szingapúri találkozójuk kezdetén, de azt nem tudták elrejteni, hogy idegesek.



Karen Leong, a szingapúri székhelyű Influence Solutions nevű szervezetfejlesztő cég igazgatója a Reuters hírügynökségnek azt mondta: a találkozó első 60 másodpercében mindkét vezetőn az látszott, hogy megpróbál "dominánsabb" lenni. "A kézfogásuk egyenrangú partnereké volt. Trumpon látszott, hogy tudatában van annak: benne kell látni a helyzet urát" - mondta.



Legnagyobbrészt Trump beszélt, Kim szemmel láthatóan figyelmesen hallgatta, miközben a tárgyalóhelyiség felé haladtak, háromszor is ránézett. Trump meglapogatta Kim hátát, de Kim is Trump karját, hogy ne maradjon le nagyon a vezetői imázs mutatásában a nála több mint kétszer idősebb amerikai elnöktől.



Egyikük sem tudta leplezni idegességét, amikor leültek. Trumpnál ez abból látszott, hogy féloldalasan mosolyog és babrál a kezével, Kim pedig előrehajolt, és a padlót nézte - vélte Leong.

A Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető által kedden Szingapúrban aláírt dokumentumban Phenjan ismét elkötelezte magát a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése mellett, az Egyesült Államok pedig vállalta, hogy ennek fejében biztonsági garanciákat nyújt Észak-Koreának.A Reuters hírügynökség által teljes terjedelmében ismertetett dokumentum egy közös nyilatkozat, amely ismerteti, hogy Trump és Kim a szingapúri csúcstalálkozón átfogóan, mélyrehatóan és őszintén cserélt véleményt az újfajta amerikai-észak-koreai kapcsolatok megteremtéséről, a tartós és szilárd béke megteremtéséről a Koreai-félszigeten.A nyilatkozat szerint Trump vállalta, hogy Washington biztonsági garanciákat nyújt Észak-Koreának, Kim pedig megerősítette a "szilárd és megingathatatlan elkötelezettségét a Koreai-félsziget teljes atommentesítése iránt". Az aláírók meggyőződésüket fejezték ki, hogy a két ország viszonya hozzájárul a béke és a jólét megteremtéséhez a félszigeten és a világban, a kölcsönös bizalom megteremtése pedig elősegítheti félsziget atommentesítését.A közös nyilatkozat négy pontban foglalja össze, hogy Trump és Kim csúcstalálkozóján az Egyesült Államok és Észak-Korea mit vállalt. Egyrészt, mint írták, újfajta kapcsolatokat építenek ki az amerikai és az észak-koreai nép béke és jólét iránti vágyával összhangban, közös erőfeszítéseket tesznek a tartós és stabil béke megteremtése érdekében a Koreai-félszigeten. Megerősítve az április végi Korea-közi csúcstalálkozón elfogadott panmindzsoni nyilatkozatban foglaltakat, Phenjan elkötelezi magát a Koreai-félsziget teljes atommentesítése mellett. Vállalják, hogy felkutatják és átadják egymásnak a fogságba esett és eltűnt katonák maradványait.A közös nyilatkozat a továbbiakban megállapítja, hogy az első amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó korszakos és nagy jelentőségű esemény, amely túllép a két ország kapcsolatait évtizedekig jellemző feszültségen és ellenségeskedésen. Trump és Kim kijelenti, hogy elkötelezett a közös nyilatkozatban foglaltak maradéktalan és gyors végrehajtásában, és ennek érdekében a lehető leghamarabb folytatódnak a kétoldalú tárgyalások, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter tárgyalóasztalhoz ül magas beosztású észak-koreai illetékesekkel.A Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető által kedden Szingapúrban aláírt dokumentumban- jelentette az AFP francia hírügynökség.A Fehér Ház szóvivője a Twitteren közös nyilatkozatnak nevezte az aláírt dokumentumot.A The Wall Street Journal pedig úgy értesült, hogy a nyilatkozat négy pontot tartalmaz, amelyek egyike, hogy Phenjan megerősíti áprilisban, a panmindzsoni Korea-közi csúcstalálkozón tett vállalását, miszerint elkötelezi magát, hogy tenni fog a Koreai-félsziget teljes nukleáris leszerelése érdekében.A nyilatkozatban a két ország vállalja, hogy új alapokra helyezik kapcsolatukat, és közös erőfeszítéseket tesznek majd, hogy tartós és stabil béke jöjjön létre a Koreai-félszigeten, emellett vállalják, hogy felkutatják és átadják egymásnak a fogságba esett és eltűnt katonák maradványait.Jobbnak bizonyult a Szingapúrban tartott amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó, mint arra bárki számított - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két delegáció keddi munkaebédjét követően, hozzátéve, hogy még közös dokumentumot írnak alá Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.Az ebédet követően a két vezető rövid sétát tett, majd Trump mondott néhány szót a sajtónak. Egyebek között kijelentette, hogy fantasztikus találkozó volt, komoly haladást értek el.Az amerikai elnök nem részletezte, hogy milyen jellegű dokumentumot írnak alá.Trump és Kim körülbelül 40 percig tárgyalt négyszemközt, kizárólag tolmácsok társaságában. Ezután Trump tárgyalópartnerével a Capella szálloda hosszú teraszán sétált végig, és nyilatkozott röviden a sajtónak. Majd elkezdődött egy szélesebb körű tárgyalás, amelyen már tanácsadók is részt vesznek. Amerikai részről John Kelly, az elnöki kabinet vezetője, Mike Pompeo külügyminiszter és John Bolton, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója van jelen. Kim Dzsong Un delegációjában Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt központi bizottságának alelnöke, Ri Szu Jong, a párt alelnöke és Ri Jong Ho külügyminiszter kapott helyet.Hírügynökségi gyorselemzések szerint Trump a két tárgyalás közti megjegyzésével az észak-koreai atomprogram felszámolására utalt. "Sikerülni fog. Meg fogjuk csinálni" - fogalmazott Trump, de részleteket nem közölt a tárgyalásról.Az AP amerikai hírügynökség hozzátette, hogy a megbeszélés után Kim Dzsong Un is derűlátónak mutatkozott. Helyi források szerint az észak-koreai vezető egyebek között azt mondta, hogy a közös munka nem lesz egyszerű, de mindkét fél eltökélt abban, hogy folytatják.A négyszemközti megbeszélést a kommentátorok történelminek minősítették, nem utolsósorban azért, mert amerikai elnök és észak-koreai vezető most először találkozott egymással.A csúcs kézfogással kezdődött, majd rövid, derűlátó nyilatkozatokat tettek. Trump kijelentette, hogy megtiszteltetés számára az észak-koreai vezetővel találkozni, és szerinte "kiváló kapcsolat" alakul majd ki közöttük, "ehhez nem fér kétség". Kim pedig azt mondta: találkozójukat az tette lehetővé, hogy legyőzték annak minden akadályát, "a régi beidegződéseket és az előítéleteket".A sajtó előtt üdvözölve egymást rövid, derűlátó nyilatkozatokat tettek. Trump kijelentette, hogy megtiszteltetés számára az észak-koreai vezetővel találkozni, és szerinte "kiváló kapcsolat" alakul majd ki közöttük, "ehhez nem fér kétség". Kim pedig azt mondta: találkozójukat az tette lehetővé, hogy legyőzték annak minden akadályát, "a régi beidegződéseket és az előítéleteket".A csúcstalálkozó - amelyet szigorú biztonsági intézkedések mellett tartanak - a nemzetközi várakozások szerint jelentős előrelépést hoz a Koreai-félsziget atommentesítésében.A megbeszélés előtt közölt információk szerint Kim és Trump nagyjából egyórás négyszemközti egyeztetést tart, majd szélesebb körű tárgyalások következnek. A négyszemközti megbeszélésen rajtuk kívül csak a tolmácsok vesznek részt.Trump hivatala, a Fehér Ház előzőleg jelezte, hogy az amerikai elnök valószínűleg a tervezettnél előbb távozik Szingapúrból: helyi idő szerint már kedden este visszaindul Washingtonba.Az észak-koreai leszerelésről Mike Pompeo amerikai külügyminiszter - még a tárgyalások előtt - azt mondta, hogy az Egyesült Államok csak a teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan nukleáris leszerelést hajlandó elfogadni megoldásként. A miniszter várakozásai szerint a csúcstalálkozó "előkészíti a jövőbeni gyümölcsöző tárgyalások feltételeit".Trump előző nap telefonon beszélt Mun Dzse In dél-koreai elnökkel és Abe Sindzó japán miniszterelnökkel is.