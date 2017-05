Törvényt sért a média, ha közli a kiszivárogtatott iratok tartalmát

A pénteken nyilvánosságra hozott utolsó felmérések az egy éve alakult és magát a hagyományos jobb- és baloldali pártok fölé helyező En Marche! (Lendületben!) nevű saját politikai mozgalmát vezető Emmanuel Macron biztos győzelmét jelezték. Macron 61,5-62 százalékos támogatottsággal győzheti le a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltjét, Marine Le Pet, aki a szavazatok 38-38,5 százalékára számíthat az előrejelzések szerint.

A választás eredményének befolyásolására alkalmas bármilyen közlést megtiltó kampánycsend pénteken éjfélkor lépett életbe.

A francia médiaszervek ne közöljék annak a belső levelezésnek a tartalmát, amely az Emmanuel Macron francia elnökjelölt kampánystábját ért hacker-támadás révén vált elérhetővé, mert az bűncselekménynek minősülne - közölte szombaton az elnökválasztási kampányt ellenőrző országos bizottság (CNCCEP). A testület az ügyben össze is ült szombaton - egy nappal a választások második fordulója előtt -, de már az ülése előtt figyelmeztette a francia médiát.A weboldalára feltett közleményben egyrészt kérést fogalmazott meg, nevezetesen azt, hogy a sajtóorgánumok internetes felületeiken ne publikálják az említett levelezés tartalmát. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy könnyen bűncselekménynek minősülhet, ha ezt mégis megteszik, mivel egyrészt hamis tartalmak is lehetnek e kiszivárogtatott szövegek között, másrészt pedig az érvényben lévő kampánycsendet is megsérthetik.Korábban írtuk:Számítógépes támadás érte Emmanuel Macron francia elnökjelölt kampánycsapatát, amelynek eredményeként a belső levelezésből több ezer e-mail vált nyilvánosan elérhetővé az interneten - közölte péntek éjjel Macron mozgalma. Az En Marche! mozgalom közleménye szerint a stáb "jelentős és összehangolt számítógépes támadás" áldozata lett pénteken este, aminek következtében különféle belső információk kerültek nyilvánosságra a közösségi médiában. Mintegy kilenc gigabájtnyi adatot töltött fel egy magát EMLEAKS-nek nevező felhasználó a Pastebin nevű dokumentummegosztó portálra. A kiszivárogtatás alig egy-másfél órával az elnökválasztás második fordulóját megelőző franciaországi kampánycsend kezdete előtt történt.A belügyminisztérium megkérdezett illetékese a Reuters hírügynökség érdeklődésére a kampánycsendre hivatkozva nem kommentálta a számítógépes támadás hírét. Az En Marche! közleményében kiemelte, hogy a támadás "a hivatalos kampány utolsó órájában" történt, és több tízezer levél, fénykép és más belső dokumentum került nyilvánosságra. Értékelésük szerint a támadás "a demokrácia destabilizálására irányul, ahogy az az Egyesült Államokban is történt a legutóbbi elnökválasztás alatt".Macron stábja április 26-án arról számolt be, hogy hackerek több alkalommal is megpróbálták feltörni a levelezésüket, de sikertelenül. Az En Marche! a Trend Micro biztonsági cég elemzésére hivatkozva azt állítja, hogy a Pawn Storm nevű, Oroszországhoz köthető kémcsoport hajtotta végre az internetes támadást. Az orosz kormányzat következetesen tagadja, hogy hackerek állnának a szolgálatában.