Tovább csúszhat az új berlini repülőtér átadása

Tovább csúszhat az új berlini nemzetközi repülőtér átadása, technikai gondok miatt várhatóan az idén sem indul el a forgalom - jelentette kedden a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság.



Az RBB értesülése szerint a terminálon telepített 1400 automatikus ajtó csupán 20 százaléka működik hibátlanul. Tízből nyolc ajtónál át kell alakítani az irányítórendszert, és esetenként a berendezés vezetékhálózatának kicserélésére is szükség lehet. Az átalakítás időigényes és elengedhetetlen, mert az ajtók a tűzvédelmi rendszer részét is alkotják. Gondok vannak továbbá az egyik utasmólón a tűzoltó vizet permetező készülékekkel is.



A munkálatokkal január végéig kellene végezni, hogy még az idén elindulhasson a forgalom a berlin-brandenburgi Willy Brandt nemzetközi repülőtéren (BER). A beruházásért és az üzemeltetésért felelős állami cég ugyan hivatalosan még tartja magát ahhoz a tervhez, hogy 2017 második félévében elindul a forgalom, bár már decemberben látni lehetett, hogy tovább csúszik az átadás - áll az RBB beszámolójában.



Az egykori NDK területén kezdett eddigi legnagyobb beruházás befejezésére eddig négy határidőt tűztek ki és egyiket sem sikerült betartani. A tartományi rangú Berlin, Brandenburg tartomány és a szövetségi állam közös vállalkozásában épülő repülőtér kivitelezési munkálatai 2006-ban kezdődtek, és az első tervek arról szóltak, hogy 2011 novemberében megindul a forgalom a három kisebb berlini nemzetközi repülőteret kiváltó új légikikötőben.



A tervezési és kivitelezési hibák miatt az eredetileg 2,4 milliárd euróra becsült költségek legkevesebb a duplájára emelkednek, és a hiányosságok sora miatt az is szóba került, hogy elbontják a 280 ezer négyzetméteres terminált és újrakezdik az építkezést.



Meglehet, hogy a BER befejezése után rögtön hozzá kell majd kezdeni egy újabb terminál építéséhez, vagy üzemben kell tartani az egyik régi repülőteret, mert az évi 27 millió utas fogadására tervezett épületegyüttes szűkös lesz. Ezt jelzi, hogy a német főváros két működő repülőterén - Tegel, Schönefeld - tavaly 32,9 millió utas fordult meg, ami történelmi csúcs és 11,4 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.



A BER a frankfurti és a müncheni után a harmadik legnagyobb németországi repülőtér lesz, amikor elkészül.