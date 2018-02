Tovább erősítik védelmi együttműködésüket a V4-ek

A visegrádi országok (V4) védelmi együttműködésének további erősítéséről írtak alá közös nyilatkozatot Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország parlamentjeinek védelmi bizottsági elnökei csütörtökön Budapesten, az Országházban.



Németh Szilárd, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke hangsúlyozta: a V4-ek célja a régió biztonságának és stabilitásának erősítése, a béke és a jólét szolgálata kell, hogy legyen. Ennek legfontosabb eszköze a védelmi együttműködés további erősítése - tette hozzá.



A V4-ek parlamentjei védelmi bizottságainak tanácskozásán az egyik legfontosabb téma a migráció, illetve az ahhoz való viszony volt. Németh Szilárd kiemelte: egyetértettek abban, hogy a migráció káros jelenség, s a jövőben sem engedik, hogy bárki törvényessé tegye. Megjegyezte azt is: Európában a migráció nemcsak biztonsági, hanem identitási, egzisztenciális, gazdasági és szociális veszélyekkel jár.



A konferencia záródokumentumának aláírása után, a cseh képviselőház védelmi bizottságának alelnöke Radovan Vich a közös dokumentumból azt emelte ki: támogatják a közös eljárással kapcsolatos javaslatokat. Ennek kapcsán támogatják a V4-es országok hadiiparban való együttműködését is.



A cseh politikus is úgy értékelt: Európában az európai polgárokat fenyegető egyik legnagyobb veszélynek tekintik a migrációt, ennek nyomán javasolni fogják, hogy a Cseh Köztársaság biztonsági stratégiáját is változtassák meg.



A szlovák Anton Hrnko köszönetét fejezte ki Magyarországnak, a V4-ek védelmi bizottságainak közös tanácskozását, amelyet hasznosnak értékelt. Elmondta: tárgyaltak további együttműködési lehetőségekről az európai biztonságpolitika területén. Egyúttal kiemelte: Szlovákia minden támogatást megad mindahhoz, ami a megbékélést, a nyugalmat segíti, amely prosperitáshoz vezet, hogy az országok polgárai nyugodtan élhessenek.



Lengyelország részéről Michal Jach is kiemelte: fontos, hogy nemcsak az országok elnökeinek szintjén, hanem a parlamenti bizottságok között is jó legyen a V4-es együttműködés.



A lengyel politikus is azt mondta: a V4-ek megértik és hasonlóképpen értelmezik az európai biztonság kérdését. Mind a négy állam egyformán látja, hogy a közel-keleti és észak-afrikai migráció milyen veszélyeket hordoz magában. A többi országnak is meg kell mutatni, hogy a migráció és az ahhoz kapcsolódó terrorizmus, milyen veszélyt jelent, s ezt a problémát meg kell oldani.



A lengyel politikus emellett külön köszönetét fejezte ki Magyarországnak, amiért a magyar Országgyűlés kedden határozatban szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, és felszólította a magyar kormányt: álljon ki Lengyelország mellett az unió 7. cikke szerinti eljárás során.



Michal Jach ezt úgy értékelte: kiderült, hogy Lengyelország "valós nehézségekben" is számíthat Magyarországra. Ezt a közös együttműködést és fellépést a V4-eknek a jövőben máskor is meg kell majd mutatnia - szorgalmazta a lengyel politikus.



Németh Szilárd a elmondta: a konferencia egyik fő témája az Európára, a V4-es országokra (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország) nehezedő, "egyre erősödő" migrációs nyomás.



Ez a fideszes politikus szerint azért is különösen fontos, mert az elmúlt időszakban világszerte különböző szervezetek, politikai, gazdasági erők, lobbiérdekek próbálják az ENSZ és az Európai Unión is átnyomni, hogy a migráció jó dolog. Arra hivatkozva, hogy az megállíthatatlan, törvényessé tennék az illegális migrációt, s minden akadályt elhárítanának a migráció elől.



A V4 országok parlamentjei védelmi bizottságainak Parlamentben megrendezett találkozóján zárt ajtók mögött plenáris vitákon a cseh, a szlovák, a lengyel és a magyar védelmi bizottsági képviselők mellett Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Böröndi Gábor, honvéd vezérkarfőnök-helyettes, a hadműveleti csoportfőnökség csoportfőnöke és Siklósi Péter, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára is felszólalt. Az egyik panelvitán a V4 együttműködés, a fegyveres erők szerepe a tömeges illegális migráció kezelésében míg a másik panelvitán az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája, európai együttműködés a védelmi iparban kérdéseit vitatták meg.