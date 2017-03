További fennakadásokra kell számítani a berlini reptéri dolgozók sztrájkja miatt

A sztrájk miatt már pénteken is járatok százai maradtak ki. A hétfői menetrendből több mint 650 járatot kellett törölni, de a többi járatnál is késésekkel kell kalkulálni.



A német főváros mindkét repterét - a schönefeldi és a tegeli repülőteret is - érintő munkabeszüntetés hétfőn reggel 4.00 órakor kezdődött, és az éjszakai műszak befejeztével, kedden reggel 5.00 órakor ér véget.



A szolgáltató szektor szakszervezeti szövetsége, a Verdi azt követeli, hogy egy éven belül emeljék 1 euróval a reptéri munkavállalók órabérét. A munkaadó négy évre elnyújtva adná meg az emelést. A mintegy kétezer érintett dolgozó jelenlegi órabére átlagosan 11 euró.



"A munkaadó nem reagált a követelésünkre, nem tett tárgyalási alapnak tekinthető javaslatot, és a hét végét is hagyta kárba veszni" - mondta a Verdi sztrájkvezetője, Enrico Rümker. Rámutatott: a szakszervezet kész folytatni a tárgyalásokat, és a sztrájkbejelentést is az utasok érdekében tette meg jó korán.