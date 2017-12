A kimutatás alapján a január-júniusi időszakban Németországban 357 625 menedékjogi kérelmet bíráltak el, az EU többi 27 tagországában pedig 199 405-öt.

Továbbra is mágnesként vonzza a menekülteket Németország, az idei első fél évben több menedékjogi kérelmet bíráltak el, mint az Európai Unió (EU) összes többi tagországában együttvéve - írta a Die Welt című német lap az Európai Bizottság statisztikai szolgálata, az Eurostat adataira hivatkozva.A Die Welt Németország marad Európa menedék-mágnese című összeállítása szerint szintén jellemző adat, hogy a Németországba újonnan érkező menedékkérők száma meghaladja az Földközi-tengeren keresztül az EU területére érkezők számát. Az idén októberig 156 ezer menedékkérő érkezését regisztrálták a német hatóságok, míg a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint ugyanebben az időszakban 153 ezren értek partot a Földközi-tenger EU-s partvidékén.Az eltérésnek az az oka, hogy sokan illegálisan, de továbbra is akadálytalanul továbbutaznak abba a tagállamba, ahol menedékjogi kérelmet kívánnak benyújtani, és ez a tagállam rendszerint Németország - írta a Die Welt, kiemelve, hogy a menedékkérők a menekültügyi szigorítások ellenére változatlanul számíthatnak arra, hogy ha sikerül eljutniuk Németországba, akkor ott is maradhatnak.Ezt jelzi, hogy 2016 elejétől 2017 szeptemberéig a német hatóságok elutasítottak 550 413 menedékjogi kérelmet, de csupán 122 103 ember távozott az országból önként vagy kitoloncolás révén.