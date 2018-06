Továbbra is végeznek fejlesztéseket az észak-koreai atomerőműben

Észak-Korea továbbra is végez fejlesztési munkálatokat a jongbjoni atomerőműben - jelentette kedden a koreai ügyekkel foglalkozó, 38 North nevű amerikai portál.



Az oldal szerint műholdas felvételeken láthatók az infrastrukturális fejlesztések, amelyek azonban lehet, hogy teljesen függetlenek Phenjan nemrég tett ígéreteitől a nukleáris leszerelésre vonatkozóan.



A 38 North a műholdas képek elemzése során arra jutott, hogy átalakították a plutóniumot gyártó reaktort, bár az nem világos, hogy működik-e. Az atomerőmű területén egy laboratórium mellett felhúztak egy kisebb új épületet is, amelyről egyelőre nem tudni, milyen célt szolgál.



A nukleáris létesítmény más területein is egyértelmű jeleit lehet látni új építkezéseknek. A 38 North cikke szerint azonban ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szembemennének a nukleáris leszerelésre tett kötelezettségvállalásaikkal, mivel az észak-koreai tisztviselők várhatóan mindaddig a megszokott rend szerint fogják végezni a dolgukat, amíg más konkrét utasításokat nem kapnak Phenjanból.



Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-én találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, akinek azt állította: elkötelezett a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése mellett. Ennek pontos részletei viszont egyelőre nem ismertek.