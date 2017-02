Továbbra sem tudni mi okozta Kim Dzsong Nam halálát

A szakértők sem szívrohamra, sem tűszúrásra utaló nyomokat nem találtak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető féltestvérének, Kim Dzsong Namnak a boncolásakor - mondta el a malajziai egészségügyi minisztérium egyik magas rangú tisztségviselője, Noor Hisham Abdullah újságíróknak kedden.



A tisztségviselő hozzátette, hogy a halál oka továbbra sem ismert. A szövettani mintákat laboratóriumba küldték, és várják az eredményeket.



Egyelőre továbbra is rejtély, pontosan mi okozhatta az önkéntes száműzetésben élő Kim halálát február 14-én. A férfit állítólag két nő mérgezte meg a Kuala Lumpur-i nemzetközi repülőtéren mindössze egy órával gépe indulása előtt, meggyilkolásával kapcsolatban négy embert - egy-egy észak-koreai, malajziai, vietnami és indonéziai állampolgárt - vettek őrizetbe.



A malajziai hatóságok által felboncolt férfi személyazonossága hivatalosan továbbra is kérdéses, mert egyetlen családtag sem jelentkezett azonosítására. Phenjan korábban vitatta, hogy valóban Kim Dzsong Nam volt az áldozat. Az Észak-Koreát vezető Kim-dinasztia kegyvesztett tagja az elmúlt 15 évet Kínában és Délkelet-Ázsiában töltötte. A dél-koreai hírszerzés szerint Phenjan állhat Kim Dzsong Nam meggyilkolása mögött.



Továbbra sem tudni, hol tartózkodik az elhunyt észak-koreai férfi egyik fia. Azt rebesgették, hogy Kim Han Szol hétfő éjjel Kuala Lumpurba érkezik Makaóból, de a repülőtéren rá váró újságírók végül csalódottan távoztak. Néhány kínai nyelvű malajziai napilap kedden azt írta, hogy a férfi egy, különleges vendégeknek fenntartott repülőtéri átjárón keresztül kerülte ki a sajtót, és valóban megérkezett a maláj fővárosba, de a hatóságok ezt egyelőre nem erősítették meg. A híreszteléseket táplálta az, hogy hajnali két óra környékén szigorú biztonsági előkészületek mellett különleges egységeket szállító autókonvoj állt meg a Kim Dzsong Nam tetemét is őrző halottasház előtt. Egyes helyi hírforrások azonban úgy tudják, hogy erre csupán a mindenre elszánt dél-koreai riporterek miatt volt szükség, akik az éjszaka leple alatt korábban megpróbáltak bejutni az épületbe.