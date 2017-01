Továbbra sem tudni, mikor találkozik Merkel és Trump

Továbbra sincs kijelölt időpont Angela Merkel német kancellár és Donald Trump amerikai elnök első találkozójára, és a berlini vezetés nem értékeli az európai uniós tagországok közötti versengésként, hogy Theresa May brit kormányfőt már a héten fogadja az új amerikai elnök - mondta hétfőn Berlinben a német kormány szóvivője.



Steffen Seibert tájékoztatóján kiemelte, hogy Washington és London mindig is különösen szoros kapcsolatokat ápolt, és csak ennek tulajdonítható, hogy az EU-s tagállamok vezetői közül elsőként - pénteken - a brit miniszterelnök keresi fel Donald Trumpot.



Az EU-ban nincs semmiféle "versengés" a találkozásért az új amerikai elnökkel - húzta alá a szóvivő.



Angela Merkel és Donald Trump első találkozójával kapcsolatban nincs új fejlemény - tette hozzá Steffen Seibert, megjegyezve, hogy "mindennek megvan a maga ideje".



A berlini vezetés már minden lehetséges kapcsolatot kialakított, amelyet az új washingtoni kormányzattal a jelenlegi, még formálódó állapotában ki lehetett alakítani, és ezek a kapcsolatok egyre inkább megszilárdulnak - mondta a kormányszóvivő.



A külügyminisztérium szóvivője, Martin Schäfer hozzátette, hogy az uniós tagországoknak világossá kell tenniük a Trump-kormány számára, hogy milyen értékeket képviselnek, és milyen meggyőződések és érdekek vezérelik őket.



Az EU-nak fel kell készülnie arra, hogy egységesen és megfelelően reagáljon a bizonytalan jövő kihívásaira - mondta a szóvivő azzal kapcsolatban, hogy Frank-Walter Steinmeier külügyminiszter egy hét végén megjelent írásában hangsúlyozta, hogy Donald Trump hatalomra lépése a 20. századi nemzetközi rendszer végét és egy új, zavaros korszak kezdetét jelenti



Németországban a politikai kapcsolatok mellett a világgazdasági rendszer lehetséges átalakulása, és mindenekelőtt a német-amerikai gazdasági kapcsolatok változásának lehetősége okoz aggodalmat Donald Trump hatalomra kerülésével kapcsolatban. A sajtóban az utóbbi napokban gyakran idéznek egy 1990-es lapinterjúból, amelyben Donald Trump sürgette, hogy az amerikai ipart védjék vámokkal a német és a japán konkurenciától.



Donald Trump meggyőződése több mint negyedszázad alatt nem változott, ezt jelzi a beiktatása előtti napokban a The Times című brit és a Bild című német lapnak adott interjú is, amelyben kilátásba helyezte, hogy 35 százalékos védővámmal sújtják a német autóipart.



Az ügy azért fontos Németországnak, mert gazdaságának fő húzóágazata az exportra építő ipar, és az Egyesült Államok az első számú gazdasági partnere. A legutóbbi adatok szerint 2015-ben mintegy 114 milliárd eurót tett ki az Egyesült Államokba irányuló német export, a behozatal pedig ennek alig a fele, 60 milliárd euró volt. Ezt az egyoldalúságot - a német külkereskedelmi mérleg erőteljes többletét - már az Obama-kormányzat is aggályosnak tartotta.