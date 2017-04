Tragédia: lavina sodort el két tizenéves alpinistát Retyezátban

A romániai és európai alpinizmus két fiatal kiválósága, a 14 éves Dor Geta Popescu és a 12 éves Gulácsi Erik életét vesztette szombaton a Retyezát-hegységben, amikor lavina sodorta el őket - közölte Ovidiu Bodean, a Hunyad megyei hegyimentő-szolgálat vezetője.



A két kiskorú öt felnőttel együtt egy friss hóval vastagon borított nyári útvonalon tartott a hegység legmagasabb csúcsa, a 2509 méter magas Peleaga felé, amikor lavina sodorta el őket. A csoport három felnőtt tagja is sérüléseket szenvedett, de társaik segítségével az est beállta előtt le tudtak ereszkedni egy menedékházhoz, ahol találkoztak a segítségükre indult hegyi mentőkkel.



Bodean szerint a lavinát nagy valószínűséggel maguk a hegymászók idézték elő. Elmondása szerint a hegyi mentő szolgálat pénteken a legmagasabb, ötös fokozatú lavinaveszélyre figyelmeztető riasztást adott ki a Retyezát-hegységre az utóbbi napokban lerakódott vastag, de roppant nedves hóréteg miatt.



A hegyi mentők és csendőrök vasárnap indulnak a baleset helyszínére, hogy lehozzák a lavina által elsodort két fiatal alpinista holttestét.



Mindketten a Brassó megyei Montan Altitudine hegymászó klub és a román alpinista szövetség igazolt sportolói voltak, és korosztályuk számos rekordjával büszkélkedhettek. Gulácsi Erik például idén a legfiatalabb európaiként mászta meg Amerika legmagasabb csúcsát, a 6962 méter magas argentínai Aconcaguát.



Dor Geta Popescu is 12 évesen, két éve jutott fel az Aconcaguára, illetve Észak-Amerika legmagasabb csúcsára, a 6168 méteres, alaszkai Denalira is, de ugyanabban az évben a világ legmagasabb aktív vulkánját, a 6893 méter magas Ojos de Saladot is megmászta.