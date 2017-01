Trudeau terrortámadásnak nevezte a québeci iszlám kulturális központban történt lövöldözést



Justin Trudeau kanadai miniszterelnök "muzulmánok elleni terrortámadásnak" nevezte a québeci iszlám kulturális központban történt vasárnap esti lövöldözést, amelyben a legfrissebb jelentések szerint hat ember halt meg, nyolc pedig megsebesült.



Egy québeci közbiztonsági szóvivő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hat halálos áldozat 35 és 70 év közötti.



A támadók az esti ima végén nyitottak tüzet a központ mecsetében, a férfiak számára fenntartott részen, ahol mintegy 60-100-an tartózkodtak.



A központ vezetője azt mondta az AP hírügynökség szerint: félő, hogy gyerekek is vannak az áldozatok között.



Korábban:



Lövöldözés volt vasárnap a kanadai Québecben az ottani iszlám kulturális központ mecsetében, legalább öten meghaltak, többen megsebesültek.



Az első híreket még csak szemtanúk alapján közölték a hírügynökségek, eszerint az esti ima idején ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak a bent lévőkre. Egyes értesülések szerint három merénylőről volt szó, a lövöldözés idején mintegy negyven ember tartózkodott a mecsetben. A Radio Canada által idézett szemtanúk szerint viszont csak két fegyveres hatolt be a mecsetbe.



A rendőrség szóvivője nem sokkal később bejelentette, hogy az akció nyomán két embert őrizetbe vettek. Megerősítette, hogy vannak halottak, de nem közölt pontos számokat a halálos áldozatokról és a sebesültekről. A La Presse című kanadai lap internetes kiadásában tudni vélte hogy az egyik gyanúsított AK-47-es gépkarabéllyal volt felfegyverkezve.



A Reuters hírügynökség szerint a merénylet után a rendőrség különleges egysége behatolt a imahelyre. Később a rendőrség a Twitteren közölte, hogy a evakuálták és ellenőrzésük alá vonták az imahelyet.



Az említett kulturális központot québeci nagymecset néven is ismerik, korábban már célpontja volt egy másik, iszlámellenes gyűlöletből fakadó cselekménynek, igaz, az nem járt halálos áldozatokkal és nem támadtak meg senkit. Ismeretlenek akkor egy disznófejet helyeztek el a mecset bejáratánál az iszlám böjt, a ramadán idején.