Trump - Brit sajtó: Trump úgy fog kormányozni, ahogyan kampányolt

A The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap szombati szerkesztőségi kommentárja szerint az amerikai elnökök beiktatási beszédei hagyományosan a megbékélés ígéretét hirdetik, és rendszerint azt a megnyugtató üzenetet küldik a világnak, hogy az Egyesült Államok a béke és a barátság híve. Trump beszédében is fellelhető volt ez nyomokban, ám a beszéd sokáig visszhangzó eleme a többször hangoztatott "America first" - Amerika mindenekelőtt - jelszó lesz.



A kifejezés ismerősen hangzik: Trump emberei is gyakran használták az új elnök külpolitikai elképzeléseit összegezve, de ez volt a jelszavuk az amerikai elszigetelődés szószólóinak is, akik az 1940-es években a kiegyezést szorgalmazták a háborús részvétel helyett - áll a The Times szombati értékelésében.



A lap szerint Trump bizonyosan tudatában van ennek a történelmi visszhangnak, de a jelek arra vallanak, hogy ez nem fogja őt zavarni.



A Financial Times című londoni üzleti napilap szintén arra a következtetésre jut szombati szerkesztőségi cikkében, hogy Trump kampányának elemei elnökségének is elsődleges elemei lesznek. Trump azzal nyerte meg az elnökválasztást, hogy Amerikát kívülről és belülről halálos veszélyek fenyegette országként festette le, és első elnöki aktusával, vagyis beiktatási beszédével egyértelművé tette, hogy ezt nemcsak kampányának, hanem elnökségének is központi gondolatává kívánja tenni.



A Financial Times szerint Trump azzal kezdhetné az amerikai társadalomban általa kiásott árkok betemetését, hogy egyes ígéreteit valóra váltja. Megígérte például, hogy segít azoknak az "elfelejtett amerikaiaknak", akiket a globalizáció szegényebbé tett. Ez időbe telik, de ha jól kezd hozzá ehhez a feladathoz, azzal jelentősen csitíthatja baloldali bírálóit, és példát mutathat a fejlett világ hasonló gondokkal küszködő más országainak.



Egy ország vezetése azonban nem ingatlanbiznisz, és Trumpnak egy szuperhatalom vezetőjeként sokkal többet kell tennie annál, semhogy csak jó üzleteket kössön az Egyesült Államoknak- áll a Financial Times szombati írásában.